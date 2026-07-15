El santuario en Segurola y Habana que armaron los hinchas antes del triunfo de Argentina ante Inglaterra

La victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 estuvo atravesada por un fuerte componente simbólico. Antes del partido, un grupo de hinchas se acercó hasta la histórica esquina de Segurola y Habana, en Villa Devoto, donde vivió Diego Armando Maradona, y armó un santuario en homenaje al ídolo argentino.

El lugar se llenó de banderas argentinas, camisetas con el número 10, fotos del Diez, velas y mensajes de apoyo para la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Entre los objetos que dejaron los fanáticos también apareció una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, en un duelo que volvió a estar marcado por la historia entre ambos países.

La esquina de Maradona volvió a ser un punto de encuentro

El homenaje comenzó durante la madrugada del miércoles 15 de julio, horas antes del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. Vecinos y seguidores de Maradona se acercaron hasta la casa ubicada en Villa Devoto para dejar ofrendas y recordar al futbolista que marcó una época con la camiseta argentina.

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La elección del lugar tuvo un significado especial. Desde la muerte de Maradona, Segurola y Habana se convirtió en un punto de reunión para sus fanáticos, que suelen acercarse en fechas importantes relacionadas con la Selección o con la vida del campeón del mundo en México 1986.

Con el paso del tiempo, la esquina dejó de ser una intersección más del barrio. Los carteles fueron intervenidos por los seguidores del Diez y hoy el lugar conserva distintas referencias a su figura, con stickers, mensajes y homenajes permanentes.

El recuerdo de Maradona y la historia con Inglaterra

La presencia del Diez en la previa del partido tuvo una relación directa con uno de los capítulos más recordados del fútbol mundial. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una instancia decisiva de una Copa del Mundo, casi 40 años después del histórico duelo de México 1986.

En aquel partido de cuartos de final, Maradona fue protagonista con dos goles que quedaron en la memoria colectiva: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos jugadas que transformaron aquel encuentro en uno de los más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

Por eso, muchos hinchas eligieron volver simbólicamente a la casa del ídolo antes de un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones. El homenaje se convirtió en una de las postales de la previa del partido.

Argentina volvió a una final del mundial

Después del santuario y los homenajes, la Selección argentina consiguió el objetivo: derrotó 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni buscará ahora defender el título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a España el domingo 19 de julio desde las 16, en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

LB/MSS