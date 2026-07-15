El fútbol se nutre de cábalas, de mensajes entre líneas y, fundamentalmente, de mística. En la antesala de lo que fue uno de los partidos más electrizantes de los últimos años, la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta donde la Selección Argentina remontó de forma épica ante Inglaterra, las cuentas oficiales del seleccionado publicaron un video que erizó la piel de los hinchas y que, con el resultado puesto, adquirió vibras de profecía.

La mística del video de la Selección Argentina durante la previa de las semifinales

Al ritmo de "Rock para el Negro Atila", el clásico e intenso tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el video mostraba la llegada de la delegación argentina al estadio. Con planos muy cuidados de los futbolistas luciendo la indumentaria oficial, las imágenes reflejaban concentración pura.

La elección de la banda sonora no fue casualidad. Además de templar el ánimo de un país entero ante una de las batallas futbolísticas más complejas de la cita mundialista, la musicalización funcionó como un emocionante homenaje de la Selección al Indio Solari, tras su doloroso e impactante fallecimiento el pasado 5 de junio. Con los acordes contundentes de su obra sonando de fondo, la primera estrofa del tema pareció una declaración de intenciones directa para el clásico rival europeo: “Quiero verte huir... oler como el ratón el peligro del gato matón”.

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Argentina hizo historia: se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

La realidad imitó al arte: una huida en tiempo de descuento para la eternidad del Indio

Lo que nadie imaginaba en el momento en que se viralizó el clip es que la letra del Indio se transformaría en una descripción literal de lo que ocurriría sobre el césped. El desarrollo del encuentro fue sumamente adverso para los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes corrieron de atrás tras el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos. Inglaterra, con una defensa férrea, intentó enfriar el partido sabiendo el peso de la historia que cargaba este cruce.

Sin embargo, en los últimos cinco minutos, la mística ricotera cobró vida. A los 85 minutos, Enzo Fernández reventó el arco para el 1-1, y a los 92, cuando la prórroga parecía inevitable, apareció Lautaro Martínez para estampar un letal cabezazo tras un pase mágico de Messi.

Enzo Fernández frotó la lámpara y Argentina encontró su merecido empate con un golazo

El 2-1 definitivo desató la locura albiceleste y provocó, tal como anticipaba la inmortal poesía de Solari, la desesperación y posterior "huida" del campo de juego de los jugadores ingleses, completamente abatidos al ver cómo se les escapaba la final del mundo en el último suspiro del encuentro.

Con esta clasificación agónica, Argentina avanzó a la gran final del próximo domingo contra España. El video de la previa, que nació como un contenido motivacional con puro rock nacional, ya quedó inmortalizado como la banda sonora oficial de otra noche histórica: una noche donde los gladiadores de Scaloni jugaron con el alma y llevaron las estrofas del Indio Solari directo a la eternidad del fútbol.

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