Argentina-Inglaterra, EN VIVO: cómo llega la Selección y la formación que tiene en mente Scaloni

Este miércoles 15 de julio a las 16, en un choque muy especial, rodeado de una fuerte carga emocional, la Selección argentina se enfrenta con Inglaterra para buscar un lugar en la final del Mundial 2026 y enfrentar al ya clasificado España por el título del mundo.

Argentina vs Inglaterra, minuto a minuto:

9.30 hs La camiseta especial de Inglaterra que llevará el nombre de Argentina

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, la selección de Inglaterra publicó en sus redes sociales una imagen de su camiseta con la inscripción “ARGENTINA 15.07.26” y el mensaje “Semi-final ready” (“Listos para la semifinal”). La referencia alude al rival y a la fecha del encuentro, una práctica habitual utilizada por selecciones y clubes para anunciar partidos importantes. La publicación calentó la previa en redes sociales.

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9.00 hs Argentina define el equipo para enfrentar a Inglaterra: Scaloni analiza cambios en la previa de la semifinal

La Selección Argentina ultima los detalles para enfrentar este martes a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro, Lionel Scaloni mantiene abierta la posibilidad de introducir modificaciones en el equipo titular, ya sea con un cambio de nombres en el mediocampo o incluso con una variante táctica. Con Lionel Messi como líder del equipo y el pase a la final en juego, la Albiceleste ajusta los últimos detalles para un duelo clave ante el conjunto inglés.

Lionel Scaloni mete mano en el once titular: con Messi, la formación para Argentina vs Inglaterra

Mientras algunas fuentes especulan con que Argentina podría presentar una línea de cinco defensores, con Nicolás Otamendi como tercer central, los pocos minutos abiertos a la prensa mostraron la chance concreta que el cambio aparezca en el mediocampo.

A la espera de la confirmación oficial, la Selección Argentina formaría ante Inglaterra con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nico González, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

8.00 hs Javier Milei con agenda liberada este miércoles, mientras la Scaloneta busca el pase a la final

El presidente no tiene agendada actividad oficial para este miércoles, día en que Argentina e Inglaterra se juegan el pase a la final del Mundial.

El mandatario volverá a aparecer el jueves para dar un discurso en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

7.30 hs El Gobierno respaldó la prohibición de los símbolos de Malvinas en el partido contra Inglaterra

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó la medida argumentando que la simbología de Malvinas encuadra dentro de la categoría de "contenido político", una categoría estrictamente vedada por los rigurosos protocolos de seguridad que regirán el ingreso al estadio este miércoles.

“Es contenido político”: el Gobierno respaldó la prohibición de los símbolos de Malvinas en el partido contra Inglaterra

La drástica medida se implementará a través de un exhaustivo control en los accesos del estadio, diseñado conjuntamente por la FIFA, el FBI y las delegaciones de seguridad de ambos países en el Centro Internacional de Cooperación Policial. El porqué de esta decisión radica en que el partido ha sido catalogado como un escenario de "alto riesgo".

11.30pm Victoria Villarruel en la previa de Argentina-Inglaterra: “Piratas usurpadores”

La mandataria comenzó su extenso posteo en X escribiendo: “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”.

Villarruel habló del partido contra Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo"

Y añadió: “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante, Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

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