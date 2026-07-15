Javier Milei celebró el triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Argentina no se rinde”

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a una nueva final de la Copa Mundial y aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar su carácter. Durante una entrevista radial expresó su "alegría inmensa" por la victoria ante Inglaterra y sostuvo que, tras comenzar en desventaja, "Argentina lo pasó por arriba", al considerar que fue ampliamente superior durante gran parte del partido.

Además de sus declaraciones, Milei festejó el triunfo en sus redes sociales. En su cuenta de X publicó el mensaje: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...". Luego, en Instagram, compartió una foto de Lionel Messi con la frase "Argentina nunca se rinde", una definición que también utilizó para describir el espíritu del equipo.

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El mandatario destacó especialmente la actuación de Lionel Messi, de quien afirmó que volvió a demostrar su jerarquía en un encuentro de máxima exigencia. En ese sentido, consideró que el capitán argentino saldó una de las "materias pendientes" que durante años se le atribuían con la Selección y remarcó su participación decisiva en el segundo gol.

Milei: "Es un partido de fútbol"

Consultado sobre el significado del triunfo frente a Inglaterra, Milei pidió no mezclar el resultado deportivo con la cuestión de las Islas Malvinas. "Es un partido de fútbol", afirmó, y sostuvo que la recuperación de la soberanía "se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos". Además, destacó los avances que, según su visión, alcanzó la Argentina en el plano diplomático.

Edición histórica de Diario PERFIL este jueves por el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Sus declaraciones contrastaron con las de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en las horas previas y posteriores al encuentro insistió en que un duelo entre Argentina e Inglaterra "no es solo fútbol" y volvió a vincular el partido con el reclamo por las Islas Malvinas.

Qué dijo sobre una posible celebración en la Casa Rosada

Respecto de una eventual consagración en la final, Milei reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí junto a los hinchas. Explicó que ya fueron previstos los dispositivos necesarios para que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de la gente, sin interferencias políticas.

El Presidente también confirmó que seguirá la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como hizo durante el resto del torneo. A su vez, expresó su reconocimiento al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a todo el plantel por "las enormes alegrías" que, según dijo, le brindan al país.

Al cierre de la entrevista, Milei vinculó el triunfo deportivo con su visión sobre la actualidad argentina. Señaló que, además de la clasificación a la final del Mundial, la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica representan señales alentadoras. "No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde", concluyó.

LB/MSS