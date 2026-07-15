Argentina vs. Inglaterra, en imágenes: la previa de una semifinal cargada de expectativa

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra se vivió con un clima de enorme expectativa dentro y fuera del estadio. Desde varias horas antes del inicio del partido, miles de hinchas comenzaron a llegar con camisetas, banderas e instrumentos para alentar a la Selección en uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026.

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En los alrededores del estadio se mezclaron los colores de ambas parcialidades en una jornada marcada por el entusiasmo y la emoción. Mientras los fanáticos ocupaban sus lugares en las tribunas, los futbolistas realizaron los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego y ultimaron los detalles antes del pitazo inicial.

La llegada de los equipos, el reconocimiento del césped, el ingreso de los protagonistas y las primeras ovaciones dejaron algunas de las imágenes más destacadas de la previa. También hubo espacio para las banderas, los carteles de apoyo y los tradicionales cánticos que acompañaron a Argentina durante toda la competencia.

A continuación, las mejores postales de la antesala del choque entre Argentina e Inglaterra, un clásico del fútbol mundial que volvió a escribirse en un escenario de máxima trascendencia.

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RG