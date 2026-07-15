miércoles 15 de julio de 2026
Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026
FOTOGALERíA
Mundial FIFA 2026

Argentina vs. Inglaterra, en imágenes: la previa de una semifinal cargada de expectativa

La llegada de los hinchas, el color en las tribunas, las banderas, los gestos de los protagonistas y el clima que se vivió antes del pitazo inicial en una de las semifinales más esperadas del Mundial. Galería de fotos.

Agregar PERFIL en Google

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra se vivió con un clima de enorme expectativa dentro y fuera del estadio. Desde varias horas antes del inicio del partido, miles de hinchas comenzaron a llegar con camisetas, banderas e instrumentos para alentar a la Selección en uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026.

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

En los alrededores del estadio se mezclaron los colores de ambas parcialidades en una jornada marcada por el entusiasmo y la emoción. Mientras los fanáticos ocupaban sus lugares en las tribunas, los futbolistas realizaron los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego y ultimaron los detalles antes del pitazo inicial.

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Selección de Inglaterra

Argentina vs. Inglaterra 15072026

La llegada de los equipos, el reconocimiento del césped, el ingreso de los protagonistas y las primeras ovaciones dejaron algunas de las imágenes más destacadas de la previa. También hubo espacio para las banderas, los carteles de apoyo y los tradicionales cánticos que acompañaron a Argentina durante toda la competencia.

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

A continuación, las mejores postales de la antesala del choque entre Argentina e Inglaterra, un clásico del fútbol mundial que volvió a escribirse en un escenario de máxima trascendencia.

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

Nancy Pazos

Previa Argentina vs. Inglaterra 15072026

NOTICIA EN DESARROLLO

RG

También te puede interesar
En esta Nota