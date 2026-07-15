miércoles 15 de julio de 2026
ACTUALIDAD
ARGENTINA VA A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Edición histórica de Diario PERFIL este jueves por el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección se clasificó a la final tras imponerse por 2 a 1 y ahora buscará un nuevo título frente a España. El diario publicará una cobertura especial con el análisis, las mejores imágenes y todas las historias detrás de una tarde inolvidable.

Final Argentina vs Inglaterra 15072026
Final Argentina vs Inglaterra | AFP
Agregar PERFIL en Google

Este jueves, Diario PERFIL llegará a los lectores con una edición especial dedicada a la clasificación de la Argentina a la final del Mundial 2026. La Selección derrotó 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción y jugará el partido decisivo frente a España en busca de una nueva estrella.

La cobertura reunirá el análisis de una jornada histórica, las mejores fotos, el detrás de escena del triunfo y las historias que marcaron la tarde en la que Lionel Messi volvió a ser determinante para que el equipo argentino alcance una nueva final de la Copa del Mundo. No te pierdas esta edición especial de Diario PERFIL.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota