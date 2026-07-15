Edición histórica de Diario PERFIL este jueves por el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Este jueves, Diario PERFIL llegará a los lectores con una edición especial dedicada a la clasificación de la Argentina a la final del Mundial 2026. La Selección derrotó 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción y jugará el partido decisivo frente a España en busca de una nueva estrella.

La cobertura reunirá el análisis de una jornada histórica, las mejores fotos, el detrás de escena del triunfo y las historias que marcaron la tarde en la que Lionel Messi volvió a ser determinante para que el equipo argentino alcance una nueva final de la Copa del Mundo. No te pierdas esta edición especial de Diario PERFIL.

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