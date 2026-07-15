La Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros difundió el esquema salarial que rige de manera específica para la rama de servicios rápidos. Los nuevos montos mensuales y por hora corresponden a las liquidaciones que deben percibir durante el mes de julio de 2026, según los parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo № 329/2000. El sindicato formalizó esta grilla salarial bajo la personería gremial N° 1032.

Escalas de Comercio: se difundieron los sueldos básicos oficiales para el mes de julio de 2026

El documento del gremio detalló las remuneraciones brutas para cada puesto de trabajo en las cadenas del sector. De acuerdo al artículo 54, las empresas abonan un adicional de $685,60 por hora nocturna laborada entre las 21 y las 6 horas. Asimismo, el artículo 55 pauta un plus por zona fría de $134.690,57 mensuales para Río Negro y Neuquén, mientras que en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego el adicional es del 40% sobre el básico.

Rama Servicios Rápidos - Escala mensual y valor hora

El esquema del sector delimita los sueldos mensuales y el valor de la hora de trabajo para el personal técnico, de atención y administrativo que se desempeña en los locales comerciales.

- Maestro Pastelero (1) - Maestro Heladero (6) - Cocinero (11) - Maestro Pizzero (7): El salario básico mensual para este grupo técnico se ubicó en $1.863.345 en julio de 2026, mientras que el valor de la hora quedó establecido en $9.811,75.

- Encargado (26): Para aquellos que se desempeñan en esta categoría de supervisión, el haber básico mensual ascendió a $1.661.538 durante julio de 2026, con un valor por hora fijado en $8.746,71.

- Líder B (32): La remuneración pautada en las planillas del sindicato para esta función de coordinación es de $1.619.864 por mes y de $8.525,74 por cada hora laborada.

Paritarias de Sanidad: fijaron los sueldos básicos de julio para el personal del Convenio 108/75

- Dependiente de Salón (14): Los trabajadores abocados al servicio directo en las mesas perciben un sueldo básico mensual de $1.589.043 en julio de 2026, en tanto que el valor hora equivale a $8.361,51.

- Maestro Facturero (5) - Oficial Pastelero (2) - Rotisero Fiambrero (8): cobran un ingreso básico mensual unificado de $1.498.412, con una tarifa por hora de $7.884,56.

- Líder A (31): El personal encuadrado en esta categoría intermedia de conducción percibe un monto mensual de $1.394.271 en julio de 2026, mientras que el valor por hora trabajada es de $7.338,39.

- Oficial de Mantenimiento (24) - Líder de Mantenimiento (33) - Minutero (12) - Parrillero (13): El sueldo básico estipulado para el personal técnico de infraestructura y despacho rápido es de $1.311.043 por mes, y de $6.900,20 por hora.

- Cajero (16) - Postrero (4): Quienes realizan tareas de cobro o preparación de postres perciben un haber bruto mensual de $1.294.387 en julio de 2026, junto con un valor por hora de $6.809,04.

- Sandwichero (10) - Empleado Administrativo (22) - Dependiente de Mostrador (15): Los administrativos y el personal de atención al mostrador cobran un salario básico mensual de $1.246.146, con una retribución horaria de $6.559,41.

Adicionales de mantenimiento y categorías iniciales en julio de 2026

La escala gremial también establece los haberes mínimos para las tareas operativas complementarias, auxiliares de limpieza y el personal ingresante de la actividad.

- Ayudante de Mantenimiento (25) - Empanadero (9): Para estos puestos de soporte técnico y elaboración, el ingreso básico mensual quedó fijado en $1.245.100 en julio de 2026, con un valor hora de $6.558,57.

- Empleado B (30): El personal de maestranza y atención encuadrado bajo esta denominación técnica percibe un haber bruto mensual de $1.223.928, en tanto el pago por hora es de $6.443,12.

- Ayudante Pastelero (3) - Dependiente Helados (18) - Cafetero (19) - Auxiliar Administrativo (23): Este bloque de producción e ingresos iniciales cobra $1.195.522 por mes y una remuneración por hora de $6.292,79.

- Empleado A (29): Los operarios generales registrados en este segmento perciben un básico bruto mensual de $1.175.318 vigentes en julio de 2026, y un jornal de $6.185,74 por hora.

De cuánto es el salario de la PSA en julio

- Sereno (20) - Lavacopas (17) - Peón Limpieza, Carga y Descarga (21): Los encargados de la higiene, custodia nocturna y logística cobran un sueldo básico de $1.163.517 por mes, con un valor hora de $6.127,74.

- Empleado Principiante (28): Si recién ingresás a la actividad bajo esta categoría inicial, tu remuneración básica mensual se ubicó en $1.108.417 en julio de 2026, con un costo por hora de $5.836,28.

- Aprendiz Menor de Dieciocho Años (27): El sueldo básico mensual estipulado para los jóvenes en etapa de formación técnica es de $997.033 en julio de 2026, mientras que la hora de labor se liquidará en $5.249,07.

Las planillas vigentes aclaran que los trabajadores que registren asistencia perfecta acceden al premio a la concurrencia efectiva del artículo 50, que equivale al 14% de la remuneración nominal bruta mensual. A su vez, el artículo 51 pauta un incremento por antigüedad del 1% por cada año de servicio en la firma, pagadero a partir del segundo año sobre el básico convencional.

GZ / lr