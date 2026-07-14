La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Federación Argentina de la Piedra y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) definieron el nuevo esquema de salarios básicos para los operarios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo № 36/89. Las partes modificaron los valores de los jornales mediante incrementos mensuales acumulativos del 3,5% fijados para el período que va desde mayo hasta septiembre de 2026.

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El acta acuerdo determinó las remuneraciones vigentes en todo el país para la rama "Cal, Piedras y Afines", las cuales quedaron sujetas a la homologación oficial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Mientras se gestiona dicho trámite administrativo, las empresas abonan la suba de forma separada bajo el concepto "A cuenta acuerdo Fecha 29/05/2026".

Región I - Coeficiente 1

La primera zona geográfica delimita los jornales básicos por día para los trabajadores mineros según la escala de calificación establecida en el Anexo I del convenio.

- Categoría 1: El jornal básico para los operarios de este escalafón se fijó en $55.038,83 para el mes de julio de 2026.

- Categoría 2: El sueldo por día estipulado para los trabajadores de este segmento alcanza los $52.998,96 durante julio de 2026.

- Categoría 3: El ingreso diario neto asignado por planilla para este nivel de tareas es de $50.994,57 en el mes de julio de 2026.

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- Categoría 4: El jornal básico correspondiente a la escala inicial de esta región se ubicó en $49.019,02 para julio de 2026.

- Turno Rotativo: El adicional específico por jornada bajo esta modalidad laboral se liquidará en $2.182,92 durante julio de 2026.

Región II - Coeficiente 1,20

El segundo esquema territorial aplica un coeficiente multiplicador sobre el valor del jornal básico debido a las condiciones de radicación de los yacimientos del Anexo II.

- Categoría 1: Los trabajadores encuadrados en la máxima posición técnica perciben un sueldo diario de $66.046,63 en julio de 2026.

- Categoría 2: El ingreso por jornada para los operarios de este sector se estableció en $63.598,99 durante julio de 2026.

- Categoría 3: La remuneración básica por día para los empleados de esta división se fijó en $61.192,65 para el mes de julio de 2026.

- Categoría 4: El jornal para los puestos de menor calificación dentro de esta área geográfica llega a $58.823,92 en julio de 2026.

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- Turno Rotativo: El extra por día para el personal que cumple funciones en esquemas rotativos es de $2.618,58 durante julio de 2026.

Las planillas salariales del convenio mantienen en ambas regiones el beneficio del escalafón por antigüedad, el cual se calcula a razón de un 1% por cada jornal trabajado.

GZ