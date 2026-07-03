Repercusiones del avance de los servicios sobre la industria: “Los servicios aportan menos al producto bruto que la industria"

El editor de economía de Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, dialogó con Canal E y evaluó que la economía argentina atraviesa una transformación que va mucho más allá de la coyuntura.

Tristán Rodríguez Loredo explicó que la industria enfrenta múltiples factores adversos. Según señaló, "la más importante es por la debilidad del consumo interno", aunque agregó que, "a eso se agregó en el último año y medio una menor competitividad en la industria por cuestiones cambiarias, por cuestiones financieras". Además, remarcó que muchas empresas continúan soportando una elevada carga tributaria mientras operan dentro de la economía formal.

Avanzan los servicios sobre la industria

Asimismo, señaló que los sectores más afectados son aquellos vinculados a la construcción y al rubro textil. En ese contexto, describió un fenómeno que considera clave para entender el presente económico: "Se está reemplazando actividad industrial, de un tipo por otro, y avanzan los servicios sobre la industria. Y también trabajo más precarizado, más informal, por trabajo formal".

Rodríguez Loredo planteó que la discusión ya no pasa únicamente por el crecimiento o la caída de la economía, sino por la composición de ese crecimiento. "Acá lo que estamos es ante una duda, un interrogante si esto recién forma parte de una cuestión que obedece solamente a una debilidad del mercado interno, cuestiones coyunturales, o son síntomas de un cambio de más largo plazo, de un cambio más estructural de la economía", planteó.

El involucramiento de los servicios con el empleo

En ese sentido, explicó que los datos muestran una fuerte predominancia del sector servicios dentro del empleo nacional: "Se calcula que el 74%, casi las tres cuartas partes de los puestos de trabajo en Argentina, total, formales, informales, etc., corresponde al sector servicios".

Sin embargo, el entrevistado aclaró que la participación en la generación de riqueza es menor. "Pero el 63%, o sea, bastante menos que eso, del PBI está aportado por los servicios. O sea, los servicios aportan menos al producto bruto que la industria", expresó.

También destacó que algunas actividades estratégicas muestran un fuerte crecimiento, aunque con baja demanda de mano de obra: "Tenemos algunos casos, que lo hemos hablado ya más de una vez, como todo el complejo petrolero-gasífero, o el complejo minero, o incluso el agropecuario, donde son empresas más grandes, pero, sobre todo, que consumen menos mano de obra, son más capital intensivas".