Cambios en el régimen de compras al exterior: el Gobierno modificó las condiciones para los envíos realizados por Correo Argentino

La contadora, Aldana Fernández, dialogó con Canal E y analizó los cambios que introdujo el Gobierno en el régimen de compras al exterior, a partir de la publicación del Decreto 604/2026. La medida unificó las condiciones para los envíos realizados por Correo Argentino y por empresas de courier, modificando el esquema aduanero vigente.

Aldana Fernández aclaró que el cambio no afecta la forma de pagar las compras al exterior con tarjeta, sino el régimen aduanero. Sobre el pago del consumo, explicó: "El pago de los aranceles, en tal caso que se haya que pagar a ARCA, se cobra en pesos y no en dólares". Además, recordó que, si la compra se cancela con dólares propios, "se genera el débito en el resumen de la percepción y luego al siguiente mes se devuelve".

Las condiciones serán iguales para Correo Argentino y los couriers

Asimismo, detalló que el cambio fue oficializado mediante el Decreto 604/2026, que unifica dos de los tres regímenes de importación vigentes. "Lo que cambia ahora es que no importa cuál sea la empresa, sea estatal o privada, que vos contrates para que te traiga la mercadería, las condiciones van a ser las mismas", planteó.

Uno de los principales cambios es la franquicia para compras de hasta US$400 FOB. Fernández explicó: "Ahora se unifican en una exención, una franquicia, para no pagar tasa de estadística ni derechos de importación de 400 dólares; las compras por debajo de 400 dólares no pagan nada adicional y se podrán realizar hasta cinco envíos por año, por persona".

Cómo se calcularán los impuestos para las compras que superen los US$400

La principal novedad es que ya no existe una fórmula única para calcular cuánto deberá abonarse cuando una compra supera el monto permitido. "No podés vos saber cuánto es ese extra que le vas a tener que pagar a ARCA, porque depende de la tasa de estadística y de los derechos de importación, que son un porcentaje según la posición arancelaria de lo que estés trayendo", resaltó.

La entrevistada remarcó que el decreto fue publicado recientemente y que todavía resta conocer varios detalles operativos. "El decreto, tengamos en cuenta que se publicó hace escasas horas y dejó justamente asentado que va a ser ARCA quien reglamente todo este nuevo sistema", indicó.

Asimismo, advirtió que el costo final dependerá del tipo de producto adquirido. "Cada posición arancelaria tiene su porcentaje de derecho de importación", expresó.