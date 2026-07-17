Orlando Ferreres analizó el gasto de los argentinos en el Mundial y el impacto sobre las reservas

El economista, Orlando Ferreres, dialogó con Canal E y analizó el impacto económico que genera el viaje de miles de argentinos al Mundial. Además, se refirió al comportamiento del dólar, la evolución del riesgo país y las perspectivas para la inflación.

En relación con el gasto de los argentinos que viajaron al Mundial, Orlando Ferreres aseguró que "el gasto por cada uno de los asistentes fluctúa entre 30 mil dólares y 45 mil dólares, depende del lugar que vayan a la cancha y de que hayan asistido a todos los partidos". Según explicó, se trata de un desembolso que refleja la prioridad que muchos argentinos le otorgan al evento deportivo pese al contexto económico.

Cuánto gastan los argentinos que viajan al Mundial

"La gente aparentemente no le importa la crisis que haya, sino que el fútbol domina todo. Es lo que hay que festejar", afirmó el economista.

Sobre el impacto de esos gastos en las reservas del Banco Central, Ferreres señaló que "un poco afecta, sí, porque es dinero que se retira del mercado y pasa, digamos, a las aerolíneas, al lugar de organización de los partidos o a la reventa también".

Cómo afectan los viajes al Mundial a las reservas del Banco Central

En ese sentido, remarcó que "es plata que se pierde del sistema del Banco Central", aunque aclaró que "no es tan grande porque a la gente le gusta festejar el fútbol".

Sobre la reciente suba del riesgo país, el entrevistado sostuvo que "por supuesto que siempre todas las medidas tienen su consecuencia económica" y explicó que "lo estamos sufriendo hoy, por ejemplo, con el aumento del riesgo país que se fue a 421 puntos".

A su vez, advirtió que este indicador "significa un mayor costo de financiamiento para el Gobierno si quiere refinanciar parte de la deuda o también para los particulares que desean hacerlo".