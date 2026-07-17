Javier Milei siempre cuida el marco: en los lugares donde aparece y encabeza actos, el presidente y su comitiva buscan que nadie lo interrumpa con críticas o reproches. La Bolsa de Comercio, donde estuvo en el acto por el aniversario número 172, parecía un lugar blindado. Hasta que habló el "ingeniero Castellanos", hombre grande de bastón, pulóver azul y campera marrón, que no daba para nada el perfil de "alborotador" en un evento político institucional.

Primero, qué pasó:

El Presidente hablaba ante un auditorio que parecía por completo favorable, cuando de pronto una intervención lo sacó de foco. Entonces comenzó el intercambio.

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“Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, decía el mandatario, cuando desde el fondo una voz le retrucó: "Como ahora".

Milei picó y le contestó: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

“Terminala”, lo cortó el asistente.

“Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que, si no te gusta, ¡andate a Cuba!”.

El ingeniero Jorge Castellanos enfrentó a Milei en el acto de la Bolsa de Comercio de Rosario

Sin esa intención, el asistente le dio al Presidente los títulos del día.

El ida y vuelta prosiguió: el hombre volvió a expresar su rechazo cuando Milei dijo: “Durante casi 100 años hemos vivido cagándonos sistemáticamente sobre la propiedad privada. Pero, ¿qué podemos esperar de gente parásita que nunca hizo un pu... negocio en su vida? El parásito vive de expropiar”.

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Ahí Milei ya le apuntó en forma personal a su adversario, con la idea de rebajarlo: “Che, ¿por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar? En la época que no era presidente daba conferencias para 1000, 2000 y hasta 10.000 personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”. La concurrencia saludó con aplausos y una ovación a los gritos la descalificación presidencial.

Quién es "el ingeniero Castellanos", el "hombre de la Bolsa" de Rosario

En el fragor del intercambio, el asistente se identificó como "el ingeniero Castellanos".

Su nombre es Jorge Castellanos, tiene 80 años, y estaba ahí porque es socio de la Bolsa de Comercio hace más de 30 años, según él mismo aclaró.

La pelea con el Presidente generó una tensión inesperada.

Tras el cruce, el personal de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia lo instó a seguir el acto desde otra sala. Al principio, el personal de la Presidencia pidió que la propia entidad convenciera al hombre de que se fuera, pero sus autoridades se negaron.

“Les dijimos: ‘Sáquenlo ustedes si quieren y asuman las consecuencias. Nosotros no vamos a echar a un socio’”, relató uno de los miembros de la Bolsa.

Consultado por el diario La Nación, el ingeniero se quejó: “Me han mandado a que me calle la boca, porque si no acá se arma un quilombo que no te podés dar una idea”.

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“En mis 80 años de vida he visto lo que está ocurriendo en el país”, dijo, y reforzó las críticas al Gobierno: “Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, las fábricas cierran, se quedan sin laburo; y este viene a hablar con teorías de mierda”.

Dejó su reproche por la presencia de una “terrible cantidad de custodios, policías encubiertos, otros no encubiertos y tipos de civil. Lo único que faltaba era que viniera el FBI”.

Y no se sacó de encima su identificación política: “El mejor presidente en 50 años, cuando estaba vivo, fue Néstor Kirchner. No hablo más”.

LT/ff