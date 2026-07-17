"Si no te gusta, ¡andate a Cuba!": Milei se peleó con un espectador a los gritos mientras daba su discurso en la Bolsa de Comercio

El Presidente Javier Milei habló este jueves en la Bolsa de Comercio y, durante su discurso, protagonizó un fuerte cruce con una persona que lo interrumpió en varias ocasiones, lo que generó un intercambio que incluyó gritos, chicanas políticas y casi termina en escándalo.

Según La Nación, el conflicto arrancó cuando el mandatario cuestionó al populismo, afirmando: “Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”.

Un asistente, que luego se identificó como el “ingeniero Castellanos”, miembro vitalicio de la Bolsa de Comercio, ironizó: “Como ahora”.

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"Ingeniero Castellanos"

Milei le contestó: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”. El hombre le dijo: “Terminala”. Lo que provocó una rápida respuesta del líder libertario: “Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que, si no te gusta, ¡andate a Cuba!”.

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La pelea no terminó ahí porque cuando el Presidente aseguró que “durante casi 100 años hemos vivido cagándonos sistemáticamente sobre la propiedad privada. Pero, ¿qué podemos esperar de gente parásita que nunca hizo un pu... negocio en su vida? El parásito vive de expropiar”, el hombre volvió a expresarle su disgusto.

Milei le respondió: “Che, ¿por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar? En la época que no era presidente daba conferencias para 1000, 2000 y hasta 10.000 personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”.

Cuando Clarín le consultó al hombre por qué había interrumpido al Presidente, su respuesta fue: "Es mentira, cierran las empresas y no hay laburo, es mentira lo que dice".

Ingeniero Castellanos

Qué pasó con el hombre que interrumpió al Presidente

Integrantes de Casa Militar rodearon al “ingeniero Castellanos” y lo quisieron sacar del Salón donde Milei daba su discurso, pero intervino otro jubilado, también socio de La Bolsa, y el hombre finalmente dijo que dejaba el lugar porque se lo pedía su compañero.

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Igualmente, participó del cóctel que se celebró tras el discurso de Milei.