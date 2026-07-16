Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

El presidente Javier Milei participa en el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una semana marcada desde lo económico por la inflación de 1,9%, la menor en 10 meses.

Adelmo Gabbi, presidente de la entidad, señaló que "el progreso se construye cuando las personas tienen libertad para emprender, invertir y coemrciar y esa es la esencia de nuestra Bolsa".

Y añadió: "Ningún país crece repartiendo riqueza, sino creando riqueza y para eso hace falta confianza, el verdadero activo de una sociedad. No figura en balances, pantallas ni se opera, pero abre las puertas del futuro y el progreso".

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