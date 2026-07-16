Milei confirmó que la final entre Argentina y España la verá en Olivos con la campera de YPF: "Transpiro como un condenado"

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y aseguró que mantendrá su cábala de mirar el partido desde la Quinta de Olivos.

El Presidente descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago para acompañar a la Selección en la definición del domingo y explicó que seguirá el encuentro desde la residencia presidencial, tal como hizo durante todo el torneo.

“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, afirmó Milei en declaraciones a Radio Mitre, tras la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

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El mandatario también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta, vinculada a una campera de YPF que utilizó durante los encuentros de la Selección.

“Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, sostuvo Milei, en referencia al atuendo que viene usando durante los partidos argentinos.

En la misma línea, Milei había contado: “Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”.

La final entre Argentina y España se disputará este domingo en Nueva York, luego que el seleccionado argentino eliminó a Inglaterra y el conjunto español venció a Francia en la otra semifinal.

Milei, además, volvió a poner a disposición la Casa Rosada en caso de que la Selección argentina consiga la cuarta estrella y decida celebrar el título con la gente en Plaza de Mayo.

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