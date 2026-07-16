Efecto Santilli: la Nación envió el primer ATN de $5 mil millones para Córdoba

La administración del presidente Javier Milei aprobó el envío del primer ATN de este año para la provincia de Córdoba por 5 mil millones de pesos.

“Es una primera cuota sobre un total de 30 mil millones de pesos que se comprometió a enviar la Nación”, confirmó el ministro Manuel Calvo a Comercio y Justicia.

Tras el "auxilio" financiero de Milei, la oposición apuntó contra Llaryora por el "rojo" de las cuentas de Córdoba

Fondos para Córdoba

Además señaló que en los próximos días la ANSES enviará 20 mil millones de pesos delas cuotas de junio y julio para la Caja de Jubilaciones.

“En realidad, la Provincia no necesita de ayuda financiera aunque sí hay municipios que están atravesando una situación compleja y vamos a usar parte de esos recursos para que puedan regularizar sus cuentas”, expresó Calvo.

El funcionario adelantó que la Provincia está haciendo gestiones para obtener la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para que algunas municipalidades puedan emitir bonos en dólares bajo legislación extranjera.

Impacto en las provincias: Nación otorgó un anticipo financiero de hasta $400 mil millones a Córdoba

Cambios en la relación con la Nación

La decisión de otorgar el primer ATN a Córdoba consolida el cambio en la relación entre la Nación y la Provincia.

El pasado martes el Poder Ejecutivo nacional otorgó un anticipo financiero de 400 mil millones de pesos a Córdoba, que deberá "ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso".

"Teniendo en cuenta el requerimiento formulado por la Provincia de Córdoba, así como su participación en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, corresponde otorgar el mentado anticipo, cuya devolución operará en el Ejercicio Fiscal 2026, con el fin de subsanar dificultades financieras transitorias", sostiene en los considerandos el decreto firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli.

El Gobierno delegó el pasado martes la gestión de los fondos de emergencia para provincias en la vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Gustavo Coría, según publicó NA.

Así Santilli transfirió la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos.