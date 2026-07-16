Llaryora recorrió Loma del Torito y ratificó el acompañamiento a la búsqueda de personas desaparecidas

El gobernador Martín Llaryora recorrió el sitio denominado “Loma del Torito”, que forma parte de la Guarnición Militar “La Calera”, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla entre 1976 y 1978.

En este sector, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lleva adelante una nueva etapa de prospección y búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

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Llaryora en "Loma del Torito"

La visita tuvo como objetivo articular la colaboración operativa del Gobierno con las tareas que allí se desarrollan, en el marco del apoyo logístico y de recursos materiales que la Provincia viene aportando para avanzar en la búsqueda, indica un comunicado oficial.

El mandatario fue recibido por el titular del juzgado federal N° 3 Miguel Vaca Narvaja, quien es el responsable de llevar el caso en la actualidad y el secretario del Juzgado Federal 3, Miguel Ceballos. También estuvo acompañado por María Noel Tabera, directora de La Perla; Silvana Turner, investigadora a cargo del trabajo de campo del EAAF, y Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense del EAAF.

En ese marco, el gobernador reafirmó el acompañamiento de la Provincia a las tareas de búsqueda e identificación que se desarrollan en el lugar y destacó el trabajo conjunto entre la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y las instituciones que participan de la investigación, en el marco del compromiso sostenido de Córdoba con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

A su turno, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo que “la presencia del gobernador en el lugar es para ratificar a todo el equipo el apoyo de la Provincia y darles la tranquilidad de que van a seguir contando con todas las herramientas y los medios necesarios para que puedan seguir haciendo este trabajo”.

“Trabajando todos juntos podemos hacer que muchas familias argentinas, después de 50 años, encuentren paz”, completó.

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Qué dijo el juez Vaca Narvaja

“Una de las secuelas más perversas del Estado es justamente mantener el estado de desaparición, en lo cual hay un pacto de silencio de los represores que han sobrevivido y que están purgando condenas en cárceles o en domicilios hoy”, expresó Vaca Narvaja.

“Nosotros, en base a diversas investigaciones, pudimos dar con el lugar donde ellos enterraron a las personas que están desaparecidas y de esta manera podemos terminar con esa incertidumbre de saber qué fue lo que pasó. Esta me parece una de las cuestiones más encomiables y significativas de la labor que venimos haciendo”, subrayó.

Y cerró: “Estoy muy orgulloso de tener un gobernador que se compromete con estas causas, más en estas coyunturas históricas complejas donde muchos gobiernos se apartan de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Cabe destacar que este segundo despliegue operativo se enmarca en los recientes hallazgos que permitieron identificar un total de 29 personas desaparecidas entre los meses de marzo y mayo, precisamente en “Loma del Torito”.

Qué dijeron los funcionarios

La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, calificó como un hecho histórico la presencia del gobernador en el lugar, destacando que se trata de «la investigación judicial y forense más emblemática en la Argentina y del continente» orientada a la identificación de restos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

En ese sentido, la antropóloga del laboratorio del Instituto de Medicina Forense, Anahí Ginarte, destacó el apoyo de los distintos poderes del Estado: "Es muy importante que muchas instituciones de Córdoba estén colaborando. Principalmente la Provincia, el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad; cada una aporta su grano de arena para que podamos realizar este proceso".

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia, Tamara Pez, expresó: “Lo que hacemos junto al gobernador Llaryora es ratificar el apoyo y el acompañamiento de la Provincia para avanzar en la restitución de estas identidades. Es algo muy importante y una deuda de nuestra sociedad».



Fuente: Gobierno de Córdoba.