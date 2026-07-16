El detrás de escena de la bandera de Malvinas que recibió la Scaloneta y el mensaje de Nicolás Tagliafico

La Selección Argentina avanzó a su segunda final del mundo consecutiva tras vencer heroicamente por 2 a 1 a Inglaterra este miércoles en el estadio de Atlanta, Estados Unidos, por la semifinal del Mundial 2026. En medio de los festejos en el campo de juego, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni rompieron el protocolo de neutralidad geopolítica impuesto por la FIFA y los gobiernos al sostener una bandera blanca pintada a mano con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Fue un emotivo gesto de reivindicación histórica que nació de la iniciativa de los propios jugadores al identificar el "trapo" en la tribuna y llevarlo al centro de la escena frente a los ojos del mundo.

Un grito de soberanía en Atlanta: Los jugadores de la Selección sostienen la bandera de "Las Malvinas son argentinas" tras la histórica victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

La iniciativa se gestó en pleno festejo luego de concretarse la remontada en el arco de la cabecera argentina. El mediocampista Giovani Lo Celso identificó la bandera en manos de un hincha, saltó las vallas publicitarias para pedirla prestada y, con la complicidad de Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, la desplegó sobre el césped mientras el plantel y los miles de hinchas entonaban el clásico cantito de desahogo: "Un minuto de silencio para Inglaterra que está muerto". De esta manera, el plantel procesó de forma espontánea un sentimiento nacional latente que se había intentado mantener al margen durante la previa por recomendación de los organismos de seguridad.

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Cómo llegó la bandera de Malvinas a manos de los jugadores de la Selección

Según las imágenes de la agencia internacional Reuters, el trozo de tela blanca se encontraba en la primera línea de la tribuna, justo detrás del arco donde la Albiceleste selló el triunfo. Tras el pitazo final, Lo Celso se trepó a los carteles para conseguirla y le pidió ayuda a Lisandro Martínez —motor habitual de las causas sociales dentro del grupo— para abrirla.

Giovani Lo Celso identificó la bandera en la tribuna y saltó las vallas para tomarla.

Posteriormente, "Licha" se la entregó al "Cuti" Romero, quien la sostuvo con orgullo antes de que fuera apoyada sobre el césped. En la zona mixta, el capitán Lionel Messi reconoció que con la adrenalina del momento no llegó a percatarse de la bandera, pero sí valoró el enorme acompañamiento de la hinchada durante todo el encuentro.

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La repercusión del gesto no se quedó solo en la cancha. Por una gestión de Clarín, los jugadores se comprometieron a enviarle una camiseta autografiada por todo el plantel a los excombatientes del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, en Tierra del Fuego. Además, horas más tarde, el trapo blanco ya decoraba la intimidad de la concentración argentina.

Pese a la restricción de no ingresar con banderas alusivas al conflicto bélico de 1982 al Mercedes-Benz Stadium, los hinchas lo hicieron y la expusieron luego de la victoria argentina.

La palabra de Tagliafico, Paredes y Lisandro Martínez tras el triunfo ante Inglaterra

"A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer", reflexionó con madurez Nicolás Tagliafico, quien atendió a los medios con una camiseta de Banfield que le obsequiaron en la zona mixta. En sintonía, Leandro Paredes fue tajante al ser consultado por Telefe sobre el significado de la bandera: "Siempre serán argentinas".

El país entero es una fiesta tras la épica victoria de Argentina ante Inglaterra

Por su parte, Lisandro Martínez reforzó el compromiso identitario del grupo desde la concentración: "Nosotros tratamos de que siempre sea el mensaje de unión, de dejar todo por esta camiseta. Yo creo que nunca los vamos a dejar tirados".

Cabe destacar que las cancillerías de ambos países, junto con la seguridad de Estados Unidos y la FIFA, habían acordado previamente prohibir insignias alusivas al conflicto bélico de 1982 en las tribunas y el campo de juego para evitar incidentes. Debido a la desobediencia de esta directiva, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir una multa económica por parte de la entidad madre del fútbol mundial en las próximas horas.

MEG/LT