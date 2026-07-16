La Selección deslumbra a la prensa mundial: “Argentina nunca muere” y “Messi quiere otro Mundial”

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en una dramática semifinal disputada en Atlanta tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional. Los principales medios deportivos y generalistas del mundo coincidieron en resaltar la remontada conseguida en los últimos minutos, el protagonismo de Lionel Messi y el carácter del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La Albiceleste, que defenderá el título este domingo frente a España en Nueva York, revirtió el marcador con los goles de Enzo Fernández, a los 85 minutos, y Lautaro Martínez, a los 92, luego de que Anthony Gordon adelantara a Inglaterra. La actuación de Messi, autor de las dos asistencias, también fue uno de los ejes de los análisis.

La reacción de la prensa británica ante el triunfo de la Selección de Argentina en las semifinales

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Inglaterra destacó el golpe sufrido por los Tres Leones

Los medios británicos dejaron de lado las polémicas arbitrales que habían marcado cruces anteriores y reconocieron el mérito de la selección argentina. The Sun tituló: “Otro excelente Messi”, al remarcar que los Tres Leones quedaron eliminados por el gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento. Además, reflejó el clima de desazón entre los hinchas ingleses con otra portada que resumía: “Ellos beben, todo se acabó”.

Por su parte, BBC describió el resultado como una “dolorosa derrota” que privó a Inglaterra de disputar su primera final mundialista masculina en 60 años.

En la misma línea, The Guardian calificó el desenlace como un golpe devastador para el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel. El diario aseguró que el doblete argentino en los últimos minutos “rompió los corazones de Inglaterra” y definió la eliminación como una de las decepciones más crueles que sufrió el equipo británico.

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Europa elogió el espíritu competitivo de la Albiceleste

En Italia, Corriere della Serlauraro martineza eligió una frase contundente para resumir la actuación: “Argentina nunca muere”. El periódico destacó la remontada conseguida en apenas siete minutos gracias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez y anticipó una gran final frente a España.

También desde Italia, La Gazzetta dello Sport resaltó las dos asistencias de Messi y el gol decisivo de Lautaro Martínez en el minuto 92, recordando que el resultado final fue el mismo que el histórico cruce entre ambos seleccionados hace cuatro décadas en México.

Tuttosport definió al delantero del Inter italiano como el “Toro de oro” y destacó que el vigente campeón del mundo volvió a reaccionar cuando parecía eliminado.

En Francia, L’Equipe resumió la actuación con un “Lo volvieron a hacer”, al considerar que Argentina protagonizó otra remontada épica para instalarse nuevamente en una final mundialista. Le Parisien puso el foco en Lionel Messi y señaló que la Albiceleste llegó al partido decisivo gracias a las dos asistencias de su capitán, mientras que RMC Sport subrayó que el conjunto argentino volvió a demostrar energía y capacidad de reacción para revertir otra serie eliminatoria.

En Alemania, Bild apeló a un juego de palabras con el apellido del capitán argentino al titular “Pura locura desordenada”. El medio sostuvo que Inglaterra soñó con la clasificación hasta el minuto 85, pero que Messi lideró la reacción que terminó llevando a Argentina nuevamente a la final.

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España ya palpita la gran definición

La prensa española también dedicó amplios espacios al triunfo argentino y comenzó a proyectar el duelo decisivo entre ambos seleccionados. Marca sostuvo que Argentina “machacó a Inglaterra en siete minutos” y anticipó una auténtica “Finalíssima” entre España y “la mejor selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario”.

AS eligió el título “Messi quiere otro Mundial” y remarcó que la remontada en apenas siete minutos depositó nuevamente al conjunto de Scaloni en la definición.

Por su parte, Mundo Deportivo destacó la asistencia del capitán argentino para el tanto de Lautaro Martínez como “la asistencia de Dios”, mientras que Sport calificó a Messi de “inmortal” y aseguró que lideró a “la Argentina de los milagros” rumbo a una nueva final.

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Brasil, Portugal y México también destacaron la remontada

En Brasil, Lance afirmó que Argentina “se lo dio vuelta a Inglaterra” y ahora irá en busca de la cuarta estrella, mientras que UOL Esporte habló de otra “remontada épica” para defender el título mundial.

Desde Portugal, A Bola aseguró que “el coraje siempre triunfa sobre el miedo” y elogió la confianza de Lionel Scaloni en Messi incluso en los momentos más complicados del encuentro. El diario Récord, de Portugal, describió el partido como “un poco casualidad y un poco milagro”, resaltando la valentía del conjunto argentino tras el gol inglés.

En tanto, la edición mexicana de Récord fue una de las más enfáticas al señalar que “el campeón resucita cuando se le pega la gana” y sostuvo que la Albiceleste cambió por completo un partido que parecía perdido con dos goles sobre el final.

CS/LT