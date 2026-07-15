El reloj marcaba el final y el sufrimiento parecía eterno, pero la redención llegó con aroma a épica pura. En una tarde de nervios de acero donde los corazones latieron al límite, la Selección Argentina reescribió la historia en Atlanta: le dio vuelta el partido a Inglaterra en la agonía del encuentro, selló un inolvidable 2 a 1 y sacó el pasaje directo a una nueva final del mundo.

Cuando el grito de Lautaro Martínez infló la red en tiempo de descuento, el país entero se transformó en un solo abrazo de desahogo. Desde un Obelisco porteño desbordado hasta las plazas centrales de San Juan, Córdoba y Santa Fe, una marea humana salió a las calles para llorar, cantar y celebrar un triunfo heroico que deja al equipo de Lionel Scaloni a un paso de la máxima gloria, con España como último desafío para el gran domingo en Nueva Jersey.

"El panorama se puso cuesta arriba a los 55 minutos, cuando Anthony Gordon, tras una asistencia de Morgan Rodgers, batió al Dibu Martínez y puso en ventaja a Inglaterra. El gol dejó al estadio en silencio, pero fue el golpe que obligó al equipo a sacar a relucir su chapa de campeón.

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Pero el equipo de Lionel Scaloni jamás bajó los brazos: a los 85, Enzo Fernández clavó un remate implacable desde afuera del área para igualar la historia. Ya en el descuento, una habilitación de Lionel Messi encontró la cabeza del "Toro" Martínez, sellando el 2 a 1 que depositó a la Argentina en el choque decisivo del próximo domingo en Nueva Jersey frente a la España de Lamine Yamal.

“Las Malvinas son argentinas”, la bandera que la Selección Argentina mostró tras su triunfo ante Inglaterra

El país es un carnaval: vallados superados, bengalas y una marea albiceleste que ya palpita el bicampeonato

Con el silbatazo final, el frío invernal desapareció por completo y las calles se transformaron en un carnaval. En la ciudad de La Plata, la tradicional intersección de 7 y 50 reunió a familias enteras, grupos de jóvenes y adultos mayores bajo una nube de humo, bengalas y pirotecnia. A pesar del vallado preventivo que frenó el tránsito vehicular, el centro de la capital bonaerense tembló al ritmo de los bombos y de una caravana interminable donde los escapes modificados de las motos y los bocinazos constantes impusieron la banda sonora de la noche.

Una postal casi idéntica de pasión desbordada se vivió en Luján. Allí, la Plaza Belgrano concentró a miles de fanáticos que marcharon hacia el monumento céntrico. Las autoridades municipales cercaron la estructura durante la mañana para evitar los daños sufridos en festejos anteriores, pero la marea de gente fue imparable. En medio del frenesí por la clasificación, varios hinchas sortearon el cerco de seguridad y treparon hasta la cima de la base para revolear banderas albicelestes desde lo alto.

La onda expansiva de la victoria atravesó todas las provincias, replicando escenas de llanto y abrazos en las plazas principales de Santa Fe y San Juan. Mientras el clásico cántico de "dale campeón" rebotaba en cada rincón del país, las multitudes ya empezaron a palpitar lo que será el próximo fin de semana. Con el sueño del bicampeonato mundial intacto, todos descuentan que las concentraciones populares de este miércoles quedarán chicas comparadas con la movilización que se prepara para la gran final del domingo.

TC