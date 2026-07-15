The Sun apuntó contra el Dibu Martínez antes de Argentina-Inglaterra: cuáles son los “10 trucos sucios” que advirtió a Harry Kane

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el diario británico The Sun puso el foco en Emiliano “Dibu” Martínez y lo señaló como una de las principales amenazas para el seleccionado inglés. A horas del encuentro que se disputará en Atlanta, el medio publicó un artículo en el que analizó las estrategias psicológicas del arquero argentino y advirtió que Harry Kane y el resto del equipo deberán estar preparados para enfrentarlas.

Bajo el título “Los 10 trucos sucios de Emiliano Martínez que Inglaterra y Harry Kane deben superar”, la publicación repasó distintos comportamientos que, según su interpretación, el guardameta utiliza para desestabilizar a sus rivales, especialmente en las tandas de penales.

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Los recursos psicológicos que destacó The Sun

El medio inglés enumeró diez conductas que considera parte del repertorio de Martínez para ejercer presión sobre los ejecutantes: Intimidación en los penales; Provocaciones verbales; Demora para entregar el balón; Lanzar la pelota lejos antes de la ejecución; Quejas dirigidas al árbitro; Celebraciones exageradas tras las atajadas; Contacto visual permanente con los pateadores; Aprovechamiento de su físico y su tamaño; Rebotes calculados para cortar el ritmo; Asumir deliberadamente el rol de “villano” frente al rival.

Según The Sun, estos recursos forman parte de una construcción psicológica que convirtió al arquero del Aston Villa en uno de los especialistas más temidos del fútbol internacional.

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El recuerdo de la Copa América y Qatar 2022

La publicación también recordó la actuación de Martínez en la semifinal de la Copa América 2021 frente a Colombia, cuando contuvo tres penales y protagonizó una serie de frases dirigidas a los ejecutantes colombianos que quedaron como una de las imágenes más recordadas de aquella definición.

Además, destacó el papel determinante que tuvo durante la conquista del Mundial de Qatar 2022 y remarcó que volvió a ser una pieza clave para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el camino hacia las semifinales del Mundial 2026.

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Las nuevas reglas para los arqueros

El artículo señaló que varias de las conductas atribuidas al arquero argentino fueron alcanzadas por modificaciones introducidas por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol.

De acuerdo con el diario británico, esos cambios buscaron limitar las distracciones, las demoras innecesarias y ciertos movimientos considerados antideportivos antes de los penales. Sin embargo, sostuvo que Martínez suele “estirar los límites” del reglamento para mantener su influencia sobre los rivales.

CS/fl