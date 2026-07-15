Así llega Inglaterra al partido con Argentina: el rompecabezas de Tuchel y el liderazgo futbolero de Bellingham

A pocas horas del fenomenal enfrentamiento en semifinales entre Argentina e Inglaterra, un verdadero clásico del fútbol mundial, Thomas Tuchel tiene un rompecabezas para armar el equipo donde Jude Bellingham se consolida como su carta ganadora.

Por un lado, Jarell Quansah se perderá el encuentro tras haber sido expulsado en el partido de octavos de final; por el otro, Jordan Henderson quedó descartado luego de someterse a una cirugía en su muñeca izquierda. Ante este panorama, la intención del seleccionador alemán es sostener la base del equipo que viene de derrotar a Noruega por 2 a 1 en la instancia anterior.

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La mayor incógnita se concentra en el lateral derecho, donde la ausencia de Quansah obliga a rearmar la última línea. Aunque Ezri Konsa se perfila como el ocupante natural de ese sector, la recuperación física de Reece James y la alternativa de Djed Spence mantienen abierta la competencia por el puesto en la alineación titular que saltará a la cancha en Atlanta.

Por otra parte, el cuerpo técnico evalúa la evolución médica de piezas clave como Marc Guéhi, Nico O'Reilly y el propio Konsa, quienes terminaron con diversas dolencias en el último compromiso. En contrapartida, Declan Rice, ya recuperado de un cuadro viral, está confirmado para el mediocampo, mientras que Bukayo Saka y Jude Bellingham entrenaron con cargas reducidas para asegurar su presencia desde el arranque del partido.

La probable alineación inglesa sería con Jordan Pickford en el arco; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly en la línea defensiva; Declan Rice y Elliott Anderson como doble cinco; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon en la línea de volantes creativos; y Harry Kane como única referencia de área.

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Cómo llegó Inglaterra a las semifinales

Señalados desde el inicio como serios aspirantes al título en la cita norteamericana, los Tres Leones han ido de menor a mayor en el Mundial. Durante la fase de grupos, el combinado británico demostró una sólida estructura defensiva para clasificar como líder indiscutido de su zona tras superar a Croacia, Panamá y Ghana.

Ya en las fases de eliminación directa tuvo un ajustado triunfo ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos, una sufrida victoria por tres a dos ante México en octavos jugando con un hombre menos durante gran parte del encuentro, y finalmente la clasificación a semifinales tras un desgaste físico descomunal en la prórroga frente a Noruega.

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¿Cómo juegan los de Tuchel?

Estructuralmente, Inglaterra alterna con fluidez entre el esquema táctico del cuatro-dos-tres-uno y el cuatro-tres-tres. La elaboración del juego se inicia por bajo con la salida de los centrales y utiliza a Declan Rice como el gran eje de distribución en el mediocampo. Desde allí, Jude Bellingham goza de total libertad para romper líneas en conducción y pisar el área penal, mientras que Harry Kane suele retroceder varios metros para arrastrar marcas, asociarse y liberar carriles para las diagonales de extremos veloces como Bukayo Saka o Anthony Gordon.

En la fase defensiva, el libreto de Tuchel exige una presión asfixiante durante los primeros segundos posteriores a la pérdida del balón, y en caso de que el rival logre sortear ese bloque inicial, el equipo se repliega buscando canalizar el juego oponente hacia las bandas para recuperar la posición. Asimismo, la pelota quieta representa uno de los recursos más peligrosos de los británicos, apuntalada por el imponente promedio de altura de sus centrales y de Kane, sumado a la excelente pegada de Rice.

No obstante, el equipo evidencia una marcada dependencia del talento individual de Bellingham para destrabar partidos cerrados, por lo que una eventual neutralización del mediocampista del Real Madrid por parte de la defensa argentina podría privar a Inglaterra de inventiva y claridad en los metros finales.

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Jude Bellingham: el alma del equipo

Aunque Harry Kane mantiene la cinta de capitán y el peso del gol, Jude Bellingham se ha consolidado como el verdadero motor futbolístico de esta selección. Con solo veintitrés años, el volante del Real Madrid marca el ritmo de los partidos gracias a su despliegue físico y su oportunismo goleador en momentos determinantes, eclipsando por momentos la centralidad del propio Kane en el esquema.

A su alrededor se articula una columna vertebral con enorme rodaje en la élite europea, compuesta por figuras consagradas de la Premier League como Rice, Saka, James, Pickford y Stones.

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La era Tuchel y la obsesión de la segunda estrella

Contratado a finales de 2024 con la misión exclusiva de ganar el Mundial, Thomas Tuchel llegó respaldado por 11 títulos oficiales en clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Su sello característico se define por el fútbol ofensivo, la versatilidad táctica y la obtención de éxitos inmediatos, tal como lo demostró al conquistar la Champions League en su primera temporada al frente del conjunto londinense.

Como tercer seleccionador extranjero en la historia de Inglaterra, el técnico alemán busca dar el salto definitivo que se le negó a su predecesor, Gareth Southgate, quien guio al equipo a instancias finales pero se quedó a las puertas de la gloria en los mundiales de Rusia y Qatar, así como en las últimas dos finales europeas. Aunque el rendimiento colectivo en este torneo no ha deslumbrado estéticamente, el pragmatismo y la jerarquía individual han bastado para situar a los británicos a un paso de la gran final, en un proceso donde Tuchel pateó el tablero dejando fuera de la convocatoria a nombres de peso como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer.

Esta exigencia extrema también ha trasladado la tensión al vestuario. Tras la victoria en cuartos de final ante Noruega, Tuchel criticó públicamente el nivel de juego del equipo, lo que provocó un cruce de declaraciones con Bellingham, autor de los goles de la clasificación, quien le sugirió públicamente al entrenador que quizás desconocía la dificultad de enfrentar a rivales de tal calibre. A pesar del cortocircuito, el capitán Harry Kane buscó apaciguar las aguas ante la prensa elogiando la honestidad, el carácter emocional y el estilo directo de su director técnico.

El entrenador que dirige el seleccionado inglés también habló de la selección argentina. Resaltó que los jugadores argentinos no entran en pánico si van abajo en el marcador y que su juego tiene patrones muy claros debido a que llevan cuatro años jugando juntos con el mismo cuerpo técnico. Y agregó que "Messi es la pieza clave y el líder indiscutido del plantel".

fl/ff