La semifinal de este miércoles 15 de julio entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 volverá a poner el foco sobre un problema que afecta a millones de hinchas. Además del resultado deportivo, muchos buscan cómo evitar el delay para no escuchar los gritos de gol de los vecinos antes de que la jugada aparezca en la pantalla.

Las transmisiones por streaming suelen registrar una demora considerable respecto de la señal original. Esa diferencia provoca que bocinazos, gritos o mensajes en grupos de WhatsApp lleguen varios segundos antes de que el gol se vea en televisores, celulares o computadoras.

Especialistas en telecomunicaciones y televisión digital coinciden en que la alternativa con menor retraso para seguir el encuentro es la Televisión Digital Abierta (TDA), que recibe la señal por aire y permite acceder a la transmisión prácticamente en tiempo real y en alta definición.

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Mientras algunas plataformas de streaming acumulan entre 15 y 45 segundos de demora, la TDA puede reducir ese retraso a apenas unos segundos. Incluso, en muchos casos, la señal llega antes que algunos servicios de cable o televisión satelital.

Qué transmisión tiene menos delay para ver Argentina vs. Inglaterra

La latencia, conocida popularmente como "delay", es el tiempo que transcurre entre el momento real en que ocurre una jugada y su aparición en la pantalla del espectador. Ese retraso depende del sistema utilizado para transportar y procesar la señal.

La opción más rápida sigue siendo la radio AM y FM. Al no requerir procesos complejos de digitalización y compresión, la transmisión llega prácticamente en tiempo real y continúa siendo la referencia para quienes priorizan la inmediatez. En este sentido, algunos hinchas optan por ver el partido por streaming, pero escucharlo a través de la radio.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en la semifinal este miércoles 15 de julio a las 16 h.

En televisión, la Televisión Digital Abierta ocupa el primer lugar entre las opciones con imagen. Canales como Telefe o TV Pública suelen registrar un retraso aproximado de apenas entre 2,5 y 5 segundos. La televisión por cable presenta una demora estimada de entre 5 y 9 segundos, mientras que los servicios satelitales, como DirecTV, pueden ubicarse entre los 6 y los 12 segundos según el procesamiento de la señal.

Las plataformas de streaming -como Paramount o Disney+- son las que muestran la mayor latencia. Dependiendo de la conexión a internet, del dispositivo utilizado y de la demanda del servicio, el retraso puede oscilar entre 15 y 45 segundos, aunque algunas plataformas con tecnologías de baja latencia logran reducir esa diferencia.

Paradójicamente, las tecnologías más antiguas suelen ofrecer la menor demora. La televisión analógica, por ejemplo, tenía una latencia inferior al segundo porque la señal viajaba directamente por ondas de radio, sin procesos adicionales de codificación.

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Por qué ocurre el delay y cómo reducirlo si mirás el partido por streaming

La diferencia entre una transmisión y otra tiene una explicación técnica. Antes de llegar al espectador, la imagen capturada en el estadio debe codificarse, comprimirse, enviarse a través de internet o redes de distribución y luego volver a decodificarse en cada dispositivo.

En el caso del Mundial 2026, la señal además debe recorrer unos 9.000 kilómetros desde Estados Unidos hasta la Argentina. La suma de cada etapa agrega milisegundos o segundos que terminan convirtiéndose en un retraso perceptible para el espectador.

Ese fenómeno explica por qué un vecino puede festejar un gol mientras otro todavía observa una jugada sin peligro. El método utilizado para transportar la señal es el principal responsable de esa diferencia.

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Quienes no tengan otra alternativa que seguir el encuentro por streaming pueden aplicar algunas recomendaciones para reducir parte del retraso. Una de las principales es conectar el televisor o la computadora mediante un cable de red Ethernet en lugar de utilizar Wi-Fi.

También resulta conveniente cerrar aplicaciones o descargas que consuman ancho de banda en otros dispositivos del hogar, desactivar las notificaciones de resultados deportivos y silenciar temporalmente los grupos de WhatsApp para evitar que un mensaje adelante una jugada decisiva.

Para quienes quieran acercarse lo máximo posible a la experiencia en tiempo real, la Televisión Digital Abierta aparece como la mejor alternativa. La mayoría de los televisores actuales ya incorporan el sintonizador necesario y solo requieren una antena digital compatible, cuyo precio parte aproximadamente desde los 20.000 pesos.

En zonas con buena cobertura de las cerca de 90 estaciones de transmisión distribuidas en el país, la diferencia respecto del streaming puede ser de varias decenas de segundos, suficiente para evitar el clásico "spoiler del vecino" durante un partido decisivo.

LT