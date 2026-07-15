Cómo será el operativo de seguridad en el Obelisco por el partido Argentina-Inglaterra

Este miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Policía de la Ciudad, puso en marcha un exhaustivo operativo de seguridad y ordenamiento en la zona del Obelisco ante el partido que se disputará este miércoles entre Argentina e Inglaterra por el pase a la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Si bien el encuentro entre ambas selecciones ocurrirá en Atlanta, Estados Unidos, el Obelisco y sus aledaños en Buenos Aires se transforman en el lugar predilecto donde los hinchas se reúnen a vivir el partido y celebrar.

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El despliegue cuenta entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Operativo en el Obelisco: restricciones y desvíos en las principales avenidas

El tránsito se verá afectado con desvíos y restricciones para circular por las calles adyacentes al Obelisco. Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Ciudad para facilitar la circulación de los peatones. Durante la jornada, las avenidas Corrientes y 9 de Julio tendrán modificaciones en su circulación.

En detalle, la planificación vial dispone el corte total de la avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo, que se aplicará en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Asimismo, se interrumpirá el tránsito en la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad. Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la avenida Callao.

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Cómo cicularán los colectivos

Por su parte, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas. Los colectivos que circulen por el Metrobús adaptarán su recorrido dependiendo de la cantidad de personas que se concentren en el lugar. Además, varias líneas de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

En tanto, la Policía de la Ciudad se mantiene en constante comunicación con las centrales de monitoreo. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán vigilados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la comuna.

MEG/LT