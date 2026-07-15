Argentina-Inglaterra, EN VIVO: cómo llega la Selección y la formación que tiene en mente Scaloni

9.00 hs Argentina define el equipo para enfrentar a Inglaterra: Scaloni analiza cambios en la previa de la semifinal

La Selección Argentina ultima los detalles para enfrentar este martes a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro, Lionel Scaloni mantiene abierta la posibilidad de introducir modificaciones en el equipo titular, ya sea con un cambio de nombres en el mediocampo o incluso con una variante táctica. Con Lionel Messi como líder del equipo y el pase a la final en juego, la Albiceleste ajusta los últimos detalles para un duelo clave ante el conjunto inglés.

Lionel Scaloni mete mano en el once titular: con Messi, la formación para Argentina vs Inglaterra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras algunas fuentes espaculan con que Argentina podría presentar una línea de cinco defensores, con Nicolás Otamendi como tercer central, los pocos minutos abiertos a la prensa mostraron la chance concreta que el cambio aparezca en el mediocampo.

A la espera de la confirmación oficial, la Selección Argentina formaría ante Inglaterra con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nico González, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

8.00 hs Javier Milei con agenda liberada este miércoles, mientras la Scaloneta busca el pase a la final

El presidente no tiene agendada actividad oficial para este miércoles, día en que Argentina e Inglaterra se juegan el pase a la final del Mundial. El mandatario volverá a aparecer el jueves para dar un discurso en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

7.30 hs El Gobierno respaldó la prohibición de los símbolos de Malvinas en el partido contra Inglaterra

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó la medida argumentando que la simbología de Malvinas encuadra dentro de la categoría de "contenido político", una categoría estrictamente vedada por los rigurosos protocolos de seguridad que regirán el ingreso al estadio este miércoles.

“Es contenido político”: el Gobierno respaldó la prohibición de los símbolos de Malvinas en el partido contra Inglaterra

La drástica medida se implementará a través de un exhaustivo control en los accesos del estadio, diseñado conjuntamente por la FIFA, el FBI y las delegaciones de seguridad de ambos países en el Centro Internacional de Cooperación Policial. El porqué de esta decisión radica en que el partido ha sido catalogado como un escenario de "alto riesgo".

En desarrollo...