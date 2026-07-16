Barriles cósmicos: edición especial de PERFIL con el triunfo histórico de Argentina en todos los kioscos

iario PERFIL pone a disposición de sus lectores la descarga gratuita de la edición completa de este jueves 16 de julio de 2026, dedicada a la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni remontó un 0-1 ante Inglaterra durante los últimos minutos y ahora enfrentará a España por el bicampeonato y la cuarta estrella.

La edición reconstruye la semifinal disputada en Atlanta, desde el gol inglés hasta las dos intervenciones de Messi que terminaron en los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. También reúne las imágenes de los abrazos y las lágrimas dentro del campo, junto con las celebraciones que llenaron el Obelisco, los barrios porteños y las principales ciudades del país.

Argentina hizo historia: se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

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La cobertura mira además hacia el partido del domingo en Nueva Jersey. Sus páginas analizan el camino de España, presentan el escenario y los espectáculos preparados para la final, y repasan las historias de Messi, Scaloni y una generación que disputará la segunda definición mundialista consecutiva.

Para descargar la edición histórica de PERFIL hacer click aquí.



Los títulos principales de la tapa

"Barriletes cósmicos"

"El que no salta es un inglés"

"Asistencias de Messi para dos golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez"

"La Scaloneta mostró una bandera con un mensaje: ‘Las Malvinas son argentinas’"

"El Obelisco fue el lugar de mucho más que un festejo"

La portada retrata el abrazo de los jugadores después de una remontada que comenzó a tomar forma a cinco minutos del final. El título principal acompaña una imagen del plantel reunido, mientras las llamadas inferiores recuperan el mensaje por las Malvinas y la multitud que salió a celebrar la clasificación.

Los principales contenidos de la edición

"Argentina a la Final: jugó su mejor partido y ahora va contra España"

"El Obelisco fue el centro de una misa popular a la que asistió una multitud"

"España, la finalista que supo cambiar a tiempo"

"New Jersey prepara una gran fiesta para el partido más esperado"

"Estilo Scaloni: una forma de conducir basada en la empatía y el diálogo con los mejores jugadores"

"Messi, a los 39 años: su final será con la historia, además de contra España"

"Es más que un partido de fútbol"

"Seis finales, tres estrellas: la extraña genealogía de Argentina en las finales"

"La otra Selección: quiénes son las mujeres que acompañan y sostienen"

"‘Messiánico’, la ópera villera en homenaje a Lionel Messi"

La crónica central recorre el mejor partido de la Argentina en el torneo y la reacción que le permitió defender el título conseguido en Qatar. La edición también reconstruye el recorrido de Scaloni desde Pujato, repasa las finales mundialistas de la Selección y dedica una producción a la vigencia de Messi a los 39 años.

Lionel Messi: “Duela a quien le duela, este grupo demuestra que nadie le regala nada”

Otros contenidos se detienen en el significado político e histórico de los enfrentamientos con Inglaterra, en las familias que acompañan al plantel y en las expresiones culturales surgidas alrededor del capitán argentino. La edición se completa con una amplia producción fotográfica de la semifinal, los festejos y la previa del encuentro contra España.

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