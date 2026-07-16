La tapa del Diario PERFIL del jueves 16 de julio de 2026

A continuación ofrecemos la tapa de la Edición Especial del Diario PERFIL de este jueves 16 de julio de 2026, un número enteramente dedicado al inolvidable triunfo que consiguió la Selección Argentina ante Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, una hazaña que clasificó a la 'Scaloneta' para la gran final que se disputará en Nueva York el próximo domingo. En ese duelo, que promete volver a paralizar el planeta, el rival será España:

Barriletes cósmicos. El equipo de Leonel Scaloni compite por ser uno de los mejores de todos los tiempos. No solo por la calidad del juego. Tampoco por tener al mejor futbolista del mundo. Incluso, los sorprendentes resultados de

los últimos ocho años no alcanzan a describir el valor de esta selección nacional. Lo que lo caracteriza es su espíritu, su deseo de ganar, esa

fuerza que ha sido esencial en lo que va de la Copa del Mundo. Ayer

levantó lo que era un 1 a 0 luego del minuto ochenta. Y lo hizo jugando

un fútbol admirable que quedará en el recuerdo.

El que no salta es un inglés. Argentina, como en el '86, le ganó 2 a 1 una semifinal histórica a Inglaterra con una remontada emocionante en los últimos diez minutos. El domingo irá por la gloria contra España.

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Asistencias de Messi para dos golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Scaloneta mostró una bandera con un mensaje: ‘Las

Malvinas son argentinas’. Un recuerdo en clave política que trascendió al deporte.

El Obelisco fue el lugar de mucho más que un festejo. La multitud se congregó también en barrios y ciudades.