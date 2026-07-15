Proponen desalojos en hasta 10 días para inmuebles ocupados o con alquileres impagos

Un proyecto presentado en la Legislatura del Chaco propone habilitar la restitución anticipada de inmuebles en casos de ocupaciones sin título, falta de pago del alquiler o permanencia después del vencimiento de un contrato.

La iniciativa pertenece al diputado provincial Edgardo Gabriel Reguera, integrante del interbloque Chaco Puede, y plantea modificar el artículo 645 de la Ley 2559-M, correspondiente al Código Procesal Civil y Comercial provincial.

El objetivo es que el propietario pueda recuperar el inmueble antes de que concluya el juicio de desalojo, siempre que presente documentación suficiente y demuestre que la demora judicial puede ocasionarle un perjuicio grave.

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Cinco días para la decisión judicial

El proyecto establece que el juez deberá resolver el pedido de restitución dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación.

En caso de admitirlo, el lanzamiento deberá concretarse dentro de los cinco días siguientes. Para cumplir la medida podrían habilitarse días y horarios inhábiles, además de solicitarse la intervención de la fuerza pública.

El proceso judicial no finalizará con el desalojo anticipado. La persona demandada podrá continuar presentando pruebas y ejerciendo su defensa, pero sin permanecer en la propiedad mientras se resuelve el conflicto.

Si la sentencia definitiva favorece al ocupante desalojado, el inmueble deberá ser restituido y podrán reconocerse los daños ocasionados por la medida.

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Qué documentación deberá presentar el propietario

Para acceder al procedimiento, el demandante tendrá que acreditar inicialmente su derecho mediante un título de propiedad, un informe de dominio actualizado, un contrato de alquiler u otra documentación considerada fehaciente.

También deberá demostrar que la continuidad de la ocupación genera un daño actual y difícil de reparar.

La propuesta faculta al juez a realizar una inspección del inmueble, identificar a las personas que lo ocupan y ordenar un allanamiento cuando sea indispensable para ejecutar la restitución.

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También alcanzaría a inquilinos con deudas

La reforma no se limita a las ocupaciones sin autorización. El procedimiento rápido también podría utilizarse frente a inquilinos que dejaron de pagar o que permanecen en la vivienda una vez terminado el contrato.

En esos casos, el propietario deberá cumplir previamente con la intimación formal exigida por la normativa vigente. Luego podrá solicitar la devolución inmediata mediante un trámite sumarísimo.

Reguera argumentó que los juicios de desalojo pueden extenderse durante meses o años, con consecuencias económicas para familias, pequeños propietarios, comerciantes y productores que dependen del uso o alquiler de esos bienes.

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La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento en comisiones y obtener la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

El legislador sostuvo que la propuesta busca proteger el derecho de propiedad sin eliminar las garantías procesales de los demandados. La restitución sería provisoria y quedaría sujeta a lo que finalmente resuelva el tribunal.