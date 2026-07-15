Estatales de Chaco recibirán aumentos escalonados del 5% y dos bonos de $100.000

El Gobierno del Chaco anunció una serie de aumentos salariales y "refuerzos extraordinarios" para empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales, que se aplicarán de manera escalonada entre julio y noviembre.

La propuesta contempla dos incrementos generales del 5%, pagos extraordinarios en julio y octubre y aumentos en bonificaciones correspondientes a los sectores de Educación, Salud y Seguridad.

Para los trabajadores activos, los refuerzos alcanzarán un total de $200.000, divididos en dos cuotas de $100.000. Los jubilados y pensionados, en tanto, percibirán dos pagos de $80.000, por un total de $160.000.

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El primer bono se pagará el 20 de julio

La primera medida se concretará el próximo 20 de julio, cuando se abonará un refuerzo extraordinario de $100.000 para los trabajadores estatales activos. Los jubilados y pensionados provinciales recibirán en esa misma fecha una suma de $80.000.

Ambos pagos tendrán carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorporarán al salario básico ni impactarán sobre otros adicionales.

Dos aumentos generales durante el segundo semestre

En agosto, el Ejecutivo aplicará un incremento salarial del 5% para todos los agentes activos y pasivos de la Administración Pública provincial.

La segunda suba, también del 5%, se hará efectiva en noviembre y alcanzará nuevamente a empleados, jubilados y pensionados.De esta manera, el esquema anunciado comprende dos tramos generales de recomposición, aunque distribuidos en distintos meses.

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Mejoras para docentes, personal sanitario y policías

Durante septiembre se aplicarán incrementos específicos para tres áreas consideradas esenciales. En Educación, el concepto Aula aumentará un 20%. Para los trabajadores de Salud, la Bonificación por Riesgo de Salud tendrá una mejora del 20%.

En el caso del personal de Seguridad, la bonificación especial se incrementará un 10%. Estas mejoras serán independientes de los aumentos generales previstos para agosto y noviembre.

Un segundo pago extraordinario en octubre

El cronograma continuará en octubre con otro refuerzo no remunerativo y no bonificable. Los trabajadores activos cobrarán nuevamente $100.000, mientras que los jubilados y pensionados recibirán otros $80.000.

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El Gobierno provincial señaló que el esquema busca recomponer los ingresos y reconocer especialmente las funciones desempeñadas en las áreas esenciales, dentro de las posibilidades financieras de la provincia.

El Ejecutivo también confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a julio. Los jubilados y pensionados cobrarán el jueves 30, mientras que los salarios de los trabajadores activos serán acreditados el viernes 31 de julio.