Chaco: colocan un dispositivo satelital a un tatú carreta, el armadillo más grande del mundo

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que se realizó con éxito la colocación de un dispositivo de seguimiento satelital a un tatú carreta (Priodontes maximus), el armadillo más grande del mundo, en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

Se trata del segundo ejemplar monitoreado mediante tecnología GPS en dicha área protegida, tras una primera intervención lograda en 2023. La especie se encuentra en peligro de extinción en nuestro país y es vulnerable a nivel global.

En el marco del Proyecto Tatú Carreta, una iniciativa científica y de conservación del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), el proyecto desarrolla el primer estudio ecológico de largo plazo sobre esta especie en la Argentina y busca generar información clave sobre su ecología, patrones de movimiento, uso del hábitat y requerimientos para su conservación.

Las tareas de campo se realizan en áreas protegidas como El Impenetrable, en Chaco, y Copo, en Santiago del Estero, según publicó Noticias Argentinas.

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Colocación del dispositivo satelital

El seguimiento satelital permitirá conocer los desplazamientos del ejemplar bajo distintas condiciones ambientales, evaluar el efecto de los diferentes niveles de protección y de disturbio sobre sus movimientos e identificar áreas prioritarias y corredores para su conservación en la región chaqueña, indicaron desde la APN.

Con la información obtenida se busca fortalecer las estrategias de manejo y conservación en conjunto con instituciones científicas.

Tras la colocación del dispositivo y la evaluación sanitaria realizada por el equipo veterinario, el ejemplar fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado, minimizando cualquier alteración de su comportamiento natural.

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El armadillo más grande del mundo

El tatú carreta es el armadillo viviente de mayor tamaño. Su caparazón está cubierto por placas rectangulares no superpuestas y ordenadas en hileras que le otorgan una gran flexibilidad. En ese sentido, cuenta con entre 11 a 13 bandas móviles.

Su cabeza es alargada y las orejas son pequeñas. Con extremidades muy robustas, sus patas delanteras presentan garras fuertes, en especial la del medio, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros. La cola es larga y está cubierta de pequeñas placas, según describe el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

Esta especie terrestre habita cerca del agua dentro de hábitats de la selva tropical, desde el norte de Venezuela y las Guyanas, hasta Paraguay y norte de Argentina. Excava madrigueras, generalmente en pastizales o áreas abiertas del bosque.

Las principales amenazas del tatú carreta son la caza y la deforestación de su hábitat, así como la captura ilegal para la venta clandestina.

Fuente: NA.