Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: cuál es la propuesta de Carlos Rodríguez

El economista Carlos Rodríguez formuló su propuesta para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en una extensa publicación de la red social “X”.

“No tengo dudas de que la Carta Orgánica del BCRA de 2012 debe ser reformada. La nueva CO no debería limitarse a fortalecer la independencia del Banco Central, sino también establecer reglas claras que restrinjan la discrecionalidad con que pueden ejercerse sus facultades", sostuvo el exfuncionario de Carlos Menem.

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Qué propone Carlos Rodríguez para el BCRA

“La CO de 2012 no ha logrado establecer un marco institucional que oriente al Banco Central hacia objetivos claros y compatibles con la estabilidad monetaria. La designación de sus autoridades, así como las políticas monetaria, cambiaria y financiera, han estado al servicio de las metas políticas de los gobiernos de turno”, sostuvo Rodríguez.

Y luego comentó el documento publicado por el gobierno nacional sobre la reforma.

“La meta de ´preservar el valor de la moneda´ resulta demasiado general si no se especifica con respecto a qué numerario o referencia debe medirse dicho valor. Una formulación tan amplia permite justificar políticas muy diversas, e incluso contradictorias”, analizó el economista.

“En los últimos dos años, mediante múltiples intervenciones, se ha logrado preservar razonablemente el valor del peso frente al dólar, pero al mismo tiempo se ha deteriorado significativamente su poder adquisitivo, medido por la canasta de bienes y servicios del IPC”, recordó.

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Qué facultades debería tener el BCRA

“¿Podrá el BCRA seguir interviniendo en la determinación de la tasa de interés y del tipo de cambio? ¿Se le permitirá continuar creando pasivos remunerados, generadores de déficit cuasifiscal?”, se preguntó en otra parte del análisis.

“También podría establecerse un límite al endeudamiento en moneda extranjera destinado a incrementar las reservas internacionales brutas o a absorber pesos del mercado. Sería conveniente definir las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse estos instrumentos, distinguiendo según el régimen cambiario vigente. Asimismo, debería precisarse el marco para la utilización de restricciones cambiarias (cepo) y de la política de encajes bancarios”, sugirió el profesional formado en la Escuela de Chicago.

Para Rodríguez “no basta con garantizar la estabilidad institucional y la independencia de las autoridades del BCRA” sino que “también es indispensable definir con claridad sus objetivos, las reglas que deben guiar su actuación y los límites explícitos a sus facultades, a fin de reducir la discrecionalidad en la conducción de la política monetaria, cambiaria y financiera”.

“Por último, convendría tener presente la experiencia de 2001, cuando, a pesar de contar con una Carta Orgánica prácticamente impecable, el presidente del BCRA fue removido de su cargo por el nuevo gobierno invocándose la causal de ´mala conducta´", finalizó el economista.