Denuncian a un docente de Corrientes por abuso en clases particulares

Una investigación por presunto abuso sexual infantil generó alarma e indignación en el ámbito educativo no formal de la capital provincial. Un docente que dictaba clases particulares en un domicilio ubicado en la intersección de la calle Las Piedras y la avenida Cazadores Correntinos fue denunciado por vulnerar la integridad sexual de al menos cinco menores de edad que asistían a sus tutorías de apoyo escolar.

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En el marco de la recolección de pruebas de cargo, la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, con el soporte táctico de la Policía de Alto Riesgo (PAR), ejecutó un allanamiento de urgencia en la vivienda señalada.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, las autoridades notificaron al imputado sobre su situación procesal sin que se ordenara de momento su detención inmediata.

Durante el procedimiento judicial, los investigadores procedieron al secuestro de tres computadoras portátiles y cuatro teléfonos celulares pertenecientes al acusado. Los dispositivos tecnológicos fueron derivados de forma inmediata al cuerpo de peritos informáticos forenses con el objetivo de determinar si los equipos contienen material de explotación sexual o registros relacionados con los delitos denunciados.

El crudo relato de las familias y el impacto en las víctimas

La causa judicial, que involucra a víctimas de entre 10 y 15 años de edad, cobró visibilidad pública a partir del dramático testimonio de Romina, madre de uno de los alumnos damnificados. De acuerdo con el relato de la mujer, el menor asistía a las clases particulares de Ojeda desde hacía aproximadamente tres años, período en el cual se habrían perpetrado las agresiones de manera sistemática.

“Un día llegó de la clase y me dijo: 'Mamá, tengo que decirte algo porque ya no aguanto más. Me siento mal'. Lo vi muy desesperado y cuando le pregunté qué había pasado, me respondió: 'Mamá, mi profesor es un degenerado que me toca'”, rememoró la mujer a radio Sudamericana.

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Además, la madre del menor había recibido advertencias de las autoridades de la escuela formal de su hijo por drásticos cambios en su conducta, incluyendo cuadros de insomnio y pérdida del apetito.

La confesión del adolescente animó a otras familias de la zona a revisar las vivencias de sus propios hijos en el centro de apoyo escolar de Cazadores Correntinos.

Hasta el momento, las fiscalías locales acumulan cinco presentaciones formales de características similares contra el docente, lo que presagia una ampliación de las medidas de prueba y no se descarta que la Justicia correntina ordene la detención preventiva del sospechoso una vez analizado el contenido de las computadoras incautadas.