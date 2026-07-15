Colapso generalizado: provincias del Norte Grande alertan por falta de fondos para Incluir Salud

Las provincias de la región articularon un bloque político unificado para frenar el deterioro de la cobertura médica destinada a los sectores más vulnerables de la población. El titular de la cartera sanitaria de Corrientes, Emilio Lanari, participó de una reunión cumbre de ministros y subsecretarios de salud pública del Norte Grande en Santiago del Estero, con el objetivo exclusivo de evaluar la parálisis y la falta de transferencia de recursos del Programa Federal Incluir Salud.

Inflación: el NEA encabezó las subas del país y acumuló 19,9% en seis meses

El encuentro sectorial, encabezado por la ministra anfitriona Natividad Nassif, reunió a las conducciones sanitarias de las provincias de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones y Corrientes, esta última representada además por el coordinador local del programa, Javier Fernández.

Los funcionarios técnicos coincidieron en diagnosticar un estado de colapso generalizado en las prestaciones del sistema asistencial de cobertura nacional en todo el territorio del NEA y el NOA.

Ante el repliegue presupuestario de las oficinas centrales, los ministerios provinciales debieron reasignar partidas de sus propios tesoros locales para contener la emergencia.

Los referentes sanitarios explicaron que las arcas provinciales absorbieron de manera directa los costos operativos para evitar la interrupción de tratamientos oncológicos complejos, sostener el circuito de provisión de medicamentos de alto costo y asegurar la continuidad de las prestaciones de diálisis, incluyendo la logística de traslado de los pacientes ambulatorios.

Documento de consenso y presentación ante el COFESA

Como corolario del debate técnico y político de las delegaciones norteñas, se elaboró una propuesta formal unificada y se dispuso la conformación inmediata de una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud, exigiendo la incorporación de las autoridades nacionales al espacio de monitoreo.

La estrategia de presión institucional quedó definida para las próximas semanas. La propuesta regional será presentada formalmente ante el plenario del Ministerio de Salud de la Nación durante la asamblea ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) convocada para el mes de agosto.

Yacyretá financiará un tramo de la costanera de Ituzaingó por 9 millones de dólares

El documento de las provincias busca forzar compromisos financieros previsibles y establecer una agenda de trabajo obligatoria que ponga fin a la inequidad distributiva y garantice la calidad de las prestaciones médicas obligatorias.

La comitiva liderada por Emilio Lanari ratificó que la decisión política del Norte Grande es sostener un esquema de reclamo en bloque, advirtiendo que la vulnerabilidad de los beneficiarios del sistema no admite mayores dilaciones presupuestarias ante una problemática que demanda soluciones estructurales urgentes por parte del Estado nacional.