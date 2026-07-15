Mundial 2026: qué calles y paseos cierran en Corrientes por el Fan Fest

La expectativa social por el desempeño de la Selección nacional de fútbol en la Copa del Mundo obligó a las autoridades del área de seguridad pública a estructurar un plan de contingencia civil de escala metropolitana. Con motivo del encuentro que disputará la Selección argentina frente a Inglaterra este miércoles, a partir de las 12 la Policía de Corrientes implementará un riguroso dispositivo de control y prevención urbana en los principales puntos de concentración masiva de la capital provincial.

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La planificación táctica, coordinada por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, busca contener el flujo de familias y grupos de simpatizantes que habitualmente se vuelcan a las calles y espacios públicos tras las instancias decisivas del certamen ecuménico.

El esquema preventivo cubrirá paseos tradicionales como la Costanera General San Martín, el Parque Mitre, la plaza Mercosur (perímetro de la rotonda de la Virgen de Itatí) y diversos paseos barriales.

De manera complementaria, el foco de atención operativa se concentrará en la zona de la Rotonda Poncho Verde, predio asignado por la Municipalidad de Corrientes para el desarrollo del espacio comunitario de visualización colectiva denominado "Fan Fest", el cual abrirá sus puertas al público desde el mediodía previendo una convocatoria de gran densidad.

Restricciones de tránsito y peatonización de paseos

La Dirección de Seguridad Vial de la provincia determinó severas restricciones a la circulación de automotores para resguardar la integridad física de los peatones. Los cortes y desvíos programados contemplan los siguientes puntos:

Parque Mitre: permanecerá cerrado en todos sus accesos al tránsito vehicular. El ingreso al predio verde estará habilitado de manera exclusiva para personas de a pie.

Costanera Sur: quedará inhabilitada para la circulación de automóviles y motocicletas. Los conductores que se desplacen desde el sector norte de la ciudad serán desviados de manera obligatoria por la calle Edison . El ordenamiento y encauzamiento del flujo vehicular se centralizará en la intersección de Edison y Lavalle .

Controles de ingreso: en los accesos peatonales a la Costanera Sur se establecerán retenes policiales específicos con la facultad de inspeccionar y restringir el ingreso de conservadoras con bebidas alcohólicas y otros elementos considerados de riesgo.

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Recursos logísticos y sanitarios del despliegue

Para la cobertura del ejido capitalino, la jefatura de la fuerza provincial afectará de manera directa a más de 129 efectivos de cuerpos especiales, quienes contarán con el soporte de 10 patrulleros, 11 motocicletas de acción rápida, 4 grupos de combate de choque y la instalación de 16 puestos fijos de vigilancia.

La supervisión aérea de las columnas de simpatizantes se complementará mediante la utilización de un dron de alta resolución del departamento tecnológico policial.

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Ante la posibilidad de incidentes o emergencias médicas derivadas de las aglomeraciones, el dispositivo contará de forma permanente con el soporte de una autobomba del cuerpo de bomberos de la policía, una ambulancia de la propia institución de seguridad y una unidad de alta complejidad provista por el Servicio de Emergencias 107 de la provincia.

Las autoridades indicaron que los controles dinámicos se mantendrán activos de manera ininterrumpida antes, durante y después de la finalización del partido de la Selección argentina, instando a la ciudadanía a canalizar los festejos con pautas de convivencia urbana y respeto mutuo.