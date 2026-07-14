Inflación: el NEA encabezó las subas del país y acumuló 19,9% en seis meses

El Nordeste argentino (NEA) cerró el primer semestre de 2026 como la región con la inflación acumulada más alta del país. Los precios aumentaron un 19,9% entre enero y junio, tres puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 16,8%.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que la inflación regional fue del 1,9% durante junio, la misma variación registrada a nivel nacional.

Sin embargo, al comparar los últimos doce meses, el NEA también quedó por encima del resto de las regiones: acumuló una suba del 36,5% interanual, frente al 33,5% informado para todo el país.

La medición comprende a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, por lo que permite observar la evolución de los precios que enfrentan los hogares chaqueños, aunque no presenta cifras diferenciadas por provincia.

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Vivienda y servicios encabezaron los aumentos

La división con el mayor incremento durante junio fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 5%.

La suba estuvo relacionada principalmente con las tarifas eléctricas, los alquileres y el precio del gas envasado. Este último tiene especial incidencia en el Nordeste, donde una parte importante de la población no cuenta con acceso a la red de gas natural.

El rubro Salud aumentó un 3%, mientras que Recreación y cultura y Educación registraron incrementos del 2,8%.

También subieron Bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,4%; Bienes y servicios varios, un 2,2%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, un 1,8%.

Por debajo del promedio mensual quedaron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 1,5%; Restaurantes y hoteles, con el 1,2%; y Prendas de vestir y calzado, con el 0,7%.

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Transporte aumentó un 0,4%, mientras que Comunicación fue el único rubro que mostró una reducción, con una baja del 0,1%.

Vivienda y alimentos explicaron más de la mitad de la inflación

Aunque los alimentos tuvieron una suba menor que el nivel general, su fuerte participación dentro del presupuesto familiar hizo que continuaran entre los rubros de mayor impacto.

De los 1,9 puntos porcentuales registrados durante junio, Vivienda y servicios aportó 0,61 puntos, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas explicó otros 0,57 puntos.

En conjunto, ambas divisiones representaron más de la mitad de la inflación mensual del Nordeste.

La diferencia también se reflejó entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron un 1,7% en junio, mientras que los servicios avanzaron un 2,7%.

Durante el primer semestre, los servicios acumularon una suba del 26,9%, frente al 17,7% registrado por los bienes.

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El costo de la vivienda subió 70,7% en un año

El mayor desequilibrio se observó en los gastos vinculados con la vivienda. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló un aumento del 46% durante los primeros seis meses del año.

En la comparación con junio de 2025, el incremento alcanzó el 70,7%, la variación interanual más elevada entre todos los rubros medidos en el NEA.

También se registraron aumentos importantes en Educación, con un 42,3%; Restaurantes y hoteles, con un 41,1%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 40,2%.

En cambio, las subas interanuales más moderadas correspondieron a Prendas de vestir y calzado, con un 14,4%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 17,4%.

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Los precios regulados crecieron por encima del promedio

Los precios regulados aumentaron un 2,9% durante junio, por encima del IPC núcleo, que avanzó un 1,6%, y de los productos estacionales, que tuvieron una variación del 2%.

Esta categoría acumuló una suba del 32,2% durante el primer semestre y del 52,5% en los últimos doce meses.

Dentro de los precios regulados se incluyen servicios y productos que dependen total o parcialmente de decisiones estatales, como la electricidad, el transporte público, los combustibles, la educación formal, determinados servicios de salud y los cigarrillos.

Así, aunque el dato mensual del Nordeste coincidió con la inflación nacional, el impacto acumulado fue mayor para los hogares de Chaco y las demás provincias de la región, especialmente por el encarecimiento de los servicios básicos y la vivienda.