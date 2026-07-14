Por Argentina-Inglaterra, justifican la inasistencia de empleados públicos de Chaco

El Gobierno del Chaco autorizó de manera excepcional la inasistencia del personal de la administración pública provincial que deba trabajar durante la tarde de este miércoles 15 de julio, con motivo del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La medida fue comunicada mediante el Memorándum N.º 3 de la Secretaría General de la Gobernación, firmado por Julio Ferro y dirigido a todos los ministerios y secretarías dependientes del Poder Ejecutivo provincial. El encuentro comenzará a las 16 y la disposición busca permitir que los trabajadores puedan seguir la presentación de la Selección Argentina.

El documento establece que se justificará la inasistencia del personal que presta servicios en el turno vespertino y cuyo horario coincida con el desarrollo del partido.

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La decisión no configura un asueto general ni implica el cierre automático de todas las dependencias. Cada responsable de área deberá organizar el funcionamiento y determinar qué actividades pueden interrumpirse durante la jornada.

Los servicios esenciales deberán funcionar

El memorándum aclara que los responsables de cada organismo tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y de aquellas tareas que no puedan ser suspendidas. Por lo tanto, el beneficio no alcanzará al personal cuya presencia resulte necesaria para asegurar prestaciones indispensables o la atención de situaciones urgentes.

El Ejecutivo provincial también sugirió que los entes descentralizados y autárquicos y las empresas del Estado adhieran a la disposición dentro de sus respectivas competencias.

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Esos organismos podrán emitir actos administrativos similares para aplicar un criterio uniforme, aunque deberán definir sus propios alcances y preservar el funcionamiento de sus servicios.

La medida se suma a lo resuelto por el Ministerio de Educación del Chaco, que suspendió las clases y las actividades administrativas de los turnos tarde y noche en establecimientos públicos y privados de todos los niveles.