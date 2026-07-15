Sueldos estatales en Chaco: cuándo cobran activos, jubilados y pensionados

El Gobierno del Chaco informó el cronograma de pago de los salarios correspondientes a julio para los trabajadores de la Administración Pública provincial, jubilados y pensionados.

La acreditación de los haberes comenzará el jueves 30 de julio, con el depósito destinado al sector pasivo. Al día siguiente será el turno de los agentes estatales activos.

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Los jubilados y pensionados provinciales tendrán disponibles sus haberes el jueves 30 de julio. El pago se realizará mediante los canales habituales y constituirá la primera jornada del cronograma anunciado por el Ejecutivo chaqueño.

Los empleados públicos activos cobrarán el viernes 31 de julio, un día después de la acreditación destinada al sector pasivo. De esta manera, el Gobierno provincial completará durante las últimas dos jornadas hábiles del mes el pago de los salarios de julio.

El refuerzo se depositará antes de los sueldos

Antes del cronograma mensual, el Ejecutivo abonará el 20 de julio un refuerzo extraordinario de $100.000 para los agentes activos.

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En la misma fecha, los jubilados y pensionados recibirán un pago adicional de $80.000.

Las sumas serán no remunerativas y no bonificables, por lo que no se incorporarán al salario básico ni tendrán incidencia sobre otros adicionales.