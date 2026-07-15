Prisión preventiva para la acusada por la muerte del mecánico en Chaco

La Justicia chaqueña dictó la prisión preventiva de G.M.P., la mujer investigada por la muerte del mecánico Sebastián Maximiliano De Armas, ocurrida el 24 de junio dentro de un taller ubicado en Echeverría al 1400, en Resistencia.

La decisión fue adoptada por el Equipo Fiscal N.º 6, que le atribuyó provisoriamente el delito de homicidio agravado por alevosía. La calificación podrá modificarse conforme avance la investigación y la imputada conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

De Armas fue encontrado sin vida debajo de un Chevrolet Celta que permanecía elevado para su reparación. En un primer momento, el expediente fue iniciado como una muerte dudosa ante la posibilidad de que se tratara de un accidente laboral.

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Sin embargo, las pericias realizadas sobre el gato hidráulico, el análisis de las cámaras de seguridad, la autopsia y las declaraciones de testigos llevaron a la Fiscalía a cambiar la hipótesis inicial.

La acusación sostiene que el dispositivo no presentaba desperfectos y que el descenso del vehículo requería accionar deliberadamente su válvula de liberación.

La hipótesis de la Fiscalía

Para los investigadores, la mujer habría manipulado el mecanismo mientras el mecánico se encontraba debajo del automóvil, en una posición que le impedía reaccionar o escapar.

Las imágenes no registraron el momento exacto en que descendió el vehículo, pero permitieron reconstruir los movimientos en el ingreso al taller. La Fiscalía considera que G.M.P. fue la única persona adulta que tuvo acceso al sector durante el período compatible con la muerte.

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La autopsia estableció que De Armas murió por una compresión externa del tórax, con fracturas costales y signos de asfixia.

Las pruebas incorporadas a la causa

Antes de resolver la prisión preventiva, el Ministerio Público reunió testimonios, registros de cámaras, informes sobre la escena y estudios técnicos sobre el funcionamiento del gato hidráulico.

También fueron incorporados los resultados de la autopsia y las declaraciones de personas que estuvieron en el lugar después del hecho. La mujer fue convocada a declarar en dos oportunidades, pero decidió abstenerse.

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La medida cautelar busca garantizar su permanencia durante el proceso y evitar posibles interferencias sobre testigos que todavía podrían ser citados.

El caso será juzgado por un jurado popular

La causa deberá resolverse mediante un juicio por jurados, instancia en la que la acusación y la defensa podrán presentar, controlar y discutir todas las pruebas.

La Fiscalía pidió prudencia en la difusión de información para no afectar la imparcialidad del futuro debate ni profundizar el dolor de la familia de Sebastián De Armas.