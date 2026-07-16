Argentina venció a Inglaterra y jugará la final del Mundial contra España: descargá gratis la edición histórica de PERFIL

Diario PERFIL pone a disposición de sus lectores la descarga gratuita de la edición completa de este jueves 16 de julio de 2026, dedicada a la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni remontó un 0-1 ante Inglaterra durante los últimos minutos y ahora enfrentará a España por el bicampeonato y la cuarta estrella.
La edición reconstruye la semifinal disputada en Atlanta, desde el gol inglés hasta las dos intervenciones de Messi que terminaron en los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. También reúne las imágenes de los abrazos y las lágrimas dentro del campo, junto con las celebraciones que llenaron el Obelisco, los barrios porteños y las principales ciudades del país.
Argentina hizo historia: se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026
La cobertura mira además hacia el partido del domingo en Nueva Jersey. Sus páginas analizan el camino de España, presentan el escenario y los espectáculos preparados para la final, y repasan las historias de Messi, Scaloni y una generación que disputará la segunda definición mundialista consecutiva.
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Los títulos principales de la tapa
- "Barriletes cósmicos"
- "El que no salta es un inglés"
- "Asistencias de Messi para dos golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez"
- "La Scaloneta mostró una bandera con un mensaje: ‘Las Malvinas son argentinas’"
- "El Obelisco fue el lugar de mucho más que un festejo"
La portada retrata el abrazo de los jugadores después de una remontada que comenzó a tomar forma a cinco minutos del final. El título principal acompaña una imagen del plantel reunido, mientras las llamadas inferiores recuperan el mensaje por las Malvinas y la multitud que salió a celebrar la clasificación.
Los principales contenidos de la edición
- "Argentina a la Final: jugó su mejor partido y ahora va contra España"
- "El Obelisco fue el centro de una misa popular a la que asistió una multitud"
- "España, la finalista que supo cambiar a tiempo"
- "New Jersey prepara una gran fiesta para el partido más esperado"
- "Estilo Scaloni: una forma de conducir basada en la empatía y el diálogo con los mejores jugadores"
- "Messi, a los 39 años: su final será con la historia, además de contra España"
- "Es más que un partido de fútbol"
- "Seis finales, tres estrellas: la extraña genealogía de Argentina en las finales"
- "La otra Selección: quiénes son las mujeres que acompañan y sostienen"
- "‘Messiánico’, la ópera villera en homenaje a Lionel Messi"
La crónica central recorre el mejor partido de la Argentina en el torneo y la reacción que le permitió defender el título conseguido en Qatar. La edición también reconstruye el recorrido de Scaloni desde Pujato, repasa las finales mundialistas de la Selección y dedica una producción a la vigencia de Messi a los 39 años.
Lionel Messi: “Duela a quien le duela, este grupo demuestra que nadie le regala nada”
Otros contenidos se detienen en el significado político e histórico de los enfrentamientos con Inglaterra, en las familias que acompañan al plantel y en las expresiones culturales surgidas alrededor del capitán argentino. La edición se completa con una amplia producción fotográfica de la semifinal, los festejos y la previa del encuentro contra España.