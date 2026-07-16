Disturbios, detenidos y heridos en distintas provincias tras los festejos por el pase de Argentina a la final

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en todo el país. Miles de personas salieron a las calles para festejar el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, que le permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni disputar una nueva definición mundialista. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por hechos de violencia, disturbios, robos, disparos, heridos y detenidos en diferentes provincias.

Aunque el epicentro de los festejos fue el Obelisco porteño, donde una multitud colmó la avenida 9 de Julio con banderas, camisetas, bombos, bocinas y fuegos artificiales, las autoridades detectaron algunos robos y enfrentamientos entre grupos de hinchas. No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires no se registraron detenciones formales.

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Córdoba: diez detenidos y operativo con 600 policías

En Córdoba, la Policía intervino en la zona del Patio Olmos para dispersar enfrentamientos que incluyeron botellazos y otros incidentes. Como resultado del operativo, hubo al menos diez detenidos y se secuestraron más de 1.500 botellas de bebidas alcohólicas. El despliegue de seguridad contó con unos 600 efectivos y un helicóptero que monitoreó los festejos desde el aire.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, explicó que la mayoría de las detenciones estuvieron vinculadas con contravenciones, resistencia a la autoridad y daños al patrimonio público. “El que venga a festejar lo vamos a cuidar y el que venga a cometer estos hechos vandálicos lo vamos a detener”, afirmó el funcionario en declaraciones a El Doce.

Además, adelantó que el Gobierno provincial implementará nuevas medidas preventivas para los próximos eventos relacionados con la Selección Argentina.

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Tucumán: disparos durante un enfrentamiento con la Policía

En la localidad tucumana de La Cocha, los festejos derivaron en una situación de violencia. Videos registrados por vecinos muestran el momento en que un patrullero intentaba retirarse del lugar con una persona aparentemente demorada mientras un grupo de personas arrojaba botellas y otros objetos contra el vehículo.

En medio de esa situación, un efectivo que viajaba en la parte trasera del móvil policial efectuó varios disparos, aparentemente con postas de goma, con el objetivo de dispersar a quienes impedían el avance del patrullero.

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Río Gallegos: detuvieron a un joven acusado de robar siete celulares

En Santa Cruz también hubo incidentes durante las celebraciones. Según informó La Opinión Austral, un joven fue detenido en Río Gallegos acusado de robar siete teléfonos celulares mientras se desarrollaban los festejos.

El sospechoso fue detenido cuando intentaba escapar y entre las víctimas había una menor de edad. Los dispositivos fueron recuperados por la policía, que inició las actuaciones judiciales correspondientes para devolverlos a sus propietarios.

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Mendoza: un joven resultó herido de bala

En Mendoza, medios locales informaron que un joven fue baleado en el departamento de San Martín durante las celebraciones. La víctima fue encontrada tendida sobre el piso y las personas que estaban ahí alertaron al 911. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, intentaron mantenerlo consciente debido a que se encontraba en un estado delicado.

El disparo impactó en la parte superior del abdomen, cerca del ombligo. Antes de ser trasladado por personal médico, el joven alcanzó a mencionar el nombre de quien sería el presunto agresor. La Justicia investiga las circunstancias del ataque mientras el herido permanece internado.

Incidentes durante el festejo en el Obelisco por el triunfo de la Selección: robo de celulares, piedrazos y botellazos

La celebración se produjo después de la histórica victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en el Estadio Atlanta, resultado que le permitió acceder a la final del Mundial 2026 por segunda edición consecutiva.

El conjunto nacional comenzó en desventaja tras el gol de Anthony Gordon a los 54 minutos. Cuando el encuentro parecía escaparse, Lionel Messi lideró la reacción argentina. A los 85 minutos asistió a Enzo Fernández, quien controló el balón con la zurda y definió de derecha para establecer el empate.

Ya en tiempo de descuento, Alexis Mac Allister estrelló un remate en el palo y, poco después, Messi volvió a desbordar por la derecha para enviar un centro preciso que Lautaro Martínez conectó en el segundo palo y convirtió en el 2-1 definitivo a los 91 minutos.

Con ese resultado, la Selección aseguró su lugar en la gran final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

CS/ff