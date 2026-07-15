Una testigo que declaró en el juicio por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario que fue asesinado y su cuerpo fue descartado dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge, fue encontrada muerta este lunes. Se trata de Ariana Yael González, cuyo testimonio fue considerado clave en la investigación porque fue expareja de Maximiliano Pilepich, uno de los acusados condenado a perpetua.

González, de 36 años, fue hallada sin vida en su departamento de la calle Brandsen en la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza. Según indicaron fuentes policiales, su cuerpo fue localizado contra una ventana y ahorcada con un cable; y a pesar del rápido accionar de la Policía, los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Crimen de "Lechuga" Pérez Algaba, un jurado popular declaró culpables a los tres acusados de matarlo y descuartizarlo

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A raíz del hecho, se dio inicio a una investigación que quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. Con los elementos recabados actualmente, la pesquisa indica que se habría tratado de un suicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis ya que se busca saber en qué circunstancias ocurrió su muerte, si existió instigación o fue un crimen.

Por este motivo, la carátula de la causa figura como "averiguación de causales de muerte". La mujer había declarado por el homicidio del trader frente a un jurado popular, en el debate que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora. Allí, definió a Pilepich como un "manipulador, narcisista y un enfermo”, y lo señaló como el dueño del terreno en el que asesinaron a Pérez Algaba.

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil.

En esa línea, contó que vivió en el predio "Renacer", el emprendimiento inmobiliario privado ubicado en el partido de General Rodríguez, donde se probó que se cometió el crimen. De acuerdo con su explicación, tras haberse separado de una pareja anterior, buscó otro trabajo y fue entrevistada por Pilepich para ser vendedora de lotes en el terreno. Posteriormente, comenzó una relación íntima con él.

Durante su testimonio, llegó a gritar que no tenía la culpa de "haberse enamorado de un asesino" y también apuntó contra Nahuel Vargas y Matías Gil, los otros dos condenados por el homicidio. Sus palabras fueron en contra de la imagen que el primer imputado había querido mostrar como un esposo y padre de familia, ya que su vínculo se dio como amantes.

"Yo sentía que era una pareja, estábamos de vez en cuando... Por ahí elegí mal, tuve parejas que no... tuve un novio asesino, por ahí tengo un trauma, no sé, me equivoqué muchas veces, pero digo la verdad. Nada de eso quiere decir que yo mienta", exclamó. Otro punto importante que aportó fue la descripción de la vivienda de "Renacer", ya que se trataba de una casa provisoria que luego fue demolida.

El terreno en el predio "Renacer" de General Rodríguez, lugar en el que se cree que asesinarona Fernando Pérez Algaba.

En sus declaraciones a la Justicia, Pilepich y Vargas habían manifestado que "Lechuga" estaba cambiando una lamparita de luz mientras uno estaba fuera de la propiedad "abriendo una ventana" y el otro disparaba. Según quien hablaba, Pilepich acusaba a Vargas de ser el tirador y viceversa. A su turno, Ariana explicó que las ventanas eran "como cualquier otra" y se abrían solo desde el interior de la casa.

El juicio por el crimen de Pérez Algaba

El pasado 6 de julio, el jurado popular halló culpables a Pilepich, Vargas y Gil de "homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia". A los tres se les atribuyó haber tenido diferentes roles para matar a Pérez Algaba, con quien supuestamente tenían una deuda de más de 150 mil dólares.

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los imputados, quienes esperan conocer en los próximos días qué pena deberán cumplir en la audiencia de cesura, que estará a cargo del juez Juan Manuel Rial. Debido a la gravedad de los delitos, se prevé que recibirán la pena de prisión perpetua.

En la causa hay otros cuatro acusados: la gestora Flavia Bomrad, el excomisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario que aún no tiene fecha prevista. Todos enfrentarán cargos por una presunta participación en el ocultamiento del asesinato y el descarte del cuerpo del trader, que fue encontrado el 23 de julio de 2023 dentro de una valija en el Arroyo del Rey, en la localidad lomense de Ingeniero Budge.

FP

LT