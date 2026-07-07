Un jurado popular halló culpables a los tres acusados por el crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el empresario que fue asesinado y descuartizado en julio de 2023 y su cuerpo fue hallado en un arroyo de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los imputados, quienes esperan conocer en los próximos días qué pena deberán cumplir.

Se trata de Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil, a quienes se les atribuye haber tenido diferentes roles para matar a Pérez Algaba, con quien supuestamente tenían una deuda de más de 150 mil dólares. Por este motivo, fueron condenados por "homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia".

Las claves del juicio por el crimen del empresario descuartizado: 8 acusados, deudas millonarias y amenazas

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El proceso se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora y la sentencia se conocerá durante la audiencia de cesura, en la que tendrán que estar presentes los tres. Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, había contado que los acusados habían pedido la absolución al sostener que ninguno presuntamente lo mató.

"De forma subsidiaria, peticionaron que se los juzgue únicamente por el encubrimiento porque Vargas dice que fue Pilepich y viceversa. Con relación al homicidio agravado dicen que son todos inocentes", le había expresado el letrado a la agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el jurado rechazó estas versiones. El domingo había sido el turno de la fiscal Marcela Dimundo y de los abogados de Pérez Algaba para dar los alegatos finales, donde apuntaron a un plan premeditado para asesinar a "Lechuga", tal como lo llamaban sus amigos, en el emprendimiento inmobiliario "Renacer", del partido bonaerense de General Rodríguez, y luego ocultar y deshacerse de sus restos.

Los acusados de matar a Fernando Pérez Algaba.

Este lunes, el juez Juan Manuel Rial les dio los lineamientos a los integrantes del jurado popular para que se retiraran a deliberar. Después de una hora, los miembros regresaron y dieron a conocer el veredicto de culpabilidad para los tres.

"El veredicto es sólido y coherente"

"Que el jurado se haya pronunciado por unanimidad no es un dato menor: significa que ninguno de los doce ciudadanos tuvo una duda razonable sobre dónde estaba la responsabilidad", expresó el abogado Ignacio Barrios, representante de la escribana Carolina Cerrato, una de las testigos que fue considerada clave a lo largo del debate.

"Esa responsabilidad quedó donde siempre estuvo, en quienes concibieron y ejecutaron el plan. El veredicto es sólido y coherente con las pruebas que se exhibieron en el juicio: prueba pericial forense y balística, telefonía, prueba documental y las propias declaraciones cruzadas de los acusados", indicó el letrado.

Fernando Pérez Algaba.

Cerrato intervino en la firma del reconocimiento de deuda entre Pérez Algaba y Pilepich, un documento que la acusación consideró determinante para reconstruir la maniobra que derivó en el crimen. "Si algún efecto tiene la sentencia sobre la posición de mi clienta, es de refuerzo: confirma que el uso espurio de un acto notarial legítimo perteneció a los condenados, y no a la fedataria que actuó de buena fe", agregó Barrios.

En la causa hay otros cuatro acusados, la gestora Flavia Bomrad, el excomisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario que aún no tiene fecha prevista. Todos enfrentarán cargos por una presunta participación en el ocultamiento del crimen y el descarte del cuerpo del trader.

El crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

Fernando Pérez Algaba tenía 41 años y se desempeñaba en la compra y venta de vehículos de alta gama, además de impulsar distintos proyectos comerciales. De acuerdo con la acusación, el 18 de julio de 2023 fue citado al predio "Renacer" con la promesa de cobrar una parte de una deuda de alrededor de 150 mil dólares, que mantenían con él algunos de sus socios.

El desarrollo inmobiliario tiene aproximadamente 200 hectáreas y se encontraba en sus primeras etapas. La principal hipótesis sostiene que "Lechuga" fue engañado para concurrir al lugar y que, mientras reemplazaba una lámpara, recibió dos disparos por la espalda. Para la Fiscalía, Pilepich y Vargas participaron del asesinato, mientras que Gil habría intervenido en el traslado y el ocultamiento del cuerpo.

Caso Pérez Algaba.

La querella afirma que el crimen tuvo un móvil económico y sostiene que Bomrad habría inducido a Pérez Algaba a trasladarse hasta General Rodríguez. En tanto, Carrizo, Contreras y Daniel Córdoba -excomisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires- serán juzgados por su presunta intervención en la disposición del cadáver, particularmente por haber envuelto y transportado los restos dentro de la valija que posteriormente fue encontrada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

La acusación fue respaldada por un conjunto de pruebas que se complementan entre sí. "Está la pericia forense y balística, dos disparos por la espalda, a distancia; la prueba de telefonía, que ubica a los imputados en torno a la víctima en las horas clave; la prueba documental, los papeles de reconocimiento de deuda que se retiraron y que explican el desplazamiento de Pérez Algaba; y las propias declaraciones cruzadas de los acusados, que se atribuyeron mutuamente la autoría de los disparos", detalló Barrios a este medio.

Frente a la gravedad de los delitos atribuidos a los principales imputados, la Fiscalía y la querella solicitaron que sean condenados a prisión perpetua. Se espera que en los próximos días se conozca el monto de la pena.

FP/MSS