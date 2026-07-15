Quién era Isaías Barrera, el joven que murió tras sufrir graves quemaduras en Córdoba

Isaías Barrera tenía 20 años, era fanático de las motos, hacía changas de albañilería para ganarse la vida y era muy querido por su familia. Este lunes murió después de permanecer internado con quemaduras en el 95% de su cuerpo, provocadas por un incendio ocurrido el sábado en una vivienda de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez.

Su muerte generó una fuerte conmoción y diversas hipótesis, entre las que se encuentra la versión que sostiene su familia, que denuncia que fue víctima de un presunto ataque por parte de su pareja. Isaías era el menor de seis hermanos y había pasado gran parte de su vida entre Villa María y Marcos Juárez, donde finalmente se radicó.

Córdoba: un joven de 20 años murió con el 95% del cuerpo quemado y su familia sospecha de su pareja

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Su gran pasión eran las motos, un oficio que había aprendido de su padre y de su abuelo, ambos mecánicos. Mientras hacía trabajos ocasionales de albañilería y de otros rubros para mantenerse, a mediados del año pasado comenzó una relación con S. S., una joven que cursaba un embarazo de tres meses cuando se conocieron.

La familia del joven afirmó que el vínculo era conflictivo y que estaba marcado por episodios de violencia. Según relataron sus allegados, Isaías había realizado denuncias por violencia de género contra su pareja por distintos hechos ocurridos durante la convivencia.

El sábado por la tarde, el joven sufrió las quemaduras en una vivienda ubicada sobre la calle Zeballos al 1200, en la mencionada ciudad. Tras ser asistido en el Hospital Abel Ayerza, fue derivado al Instituto del Quemado de Córdoba debido a la gravedad de las lesiones. Finalmente murió este lunes por la noche.

Cómo sigue la investigación

La investigación permanece en manos de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, a cargo del fiscal Fernando Epelde, y hasta el momento la principal hipótesis apunta a que el incendio se produjo de manera accidental mientras Barrera reparaba una moto. De acuerdo con esa línea, el joven habría desconectado el tanque de combustible mientras fumaba y parte de la nafta se habría derramado sobre el piso. En esas circunstancias se habría originado el fuego que terminó provocándole gravísimas quemaduras.

Esa teoría también se apoyaría en las primeras manifestaciones que Barrera supuestamente habría realizado inmediatamente después del hecho. Según indicaron fuentes de la investigación al medio La Nación, al ser asistido por los vecinos del lugar habría dicho: "Me explotó el tanque de la moto".

En ese contexto, se analizaron las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento en que la víctima salió envuelto en llamas corriendo por la calle. Además, el Gabinete Científico del Poder Judicial y Bomberos llevó adelante una serie de pericias en la vivienda donde comenzó el fuego.

Sin embargo, la familia rechazó esta hipótesis y expresó que Isaías habría sido atacado por S. S. Según denunció públicamente su madre, Valeria García, una vecina habría escuchado una pelea y asegurado que la joven le arrojó combustible cuando él estaba encendiendo un cigarrillo. Esa versión coincidiría con mensajes de WhatsApp que comenzaron a circular entre conocidos tras el episodio pero, hasta el momento, no hay pruebas de que hubiera tenido injerencia en el hecho.

Inicialmente la causa fue iniciada como "lesiones graves", pero se espera que tras el fallecimiento de Barrera la calificación legal se modifique con el avance de la investigación. La Policía y la Subdirección General de Bomberos realizaron peritajes en la vivienda donde residía, que serán clave para establecer cómo comenzó el incendio.

“Personal de Investigaciones continúa con las pesquisas para dilucidar las circunstancias del incidente bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez”, señaló la Policía de Córdoba. Mientras tanto, los funcionarios judiciales seguirán tomando testimonios y evaluando los resultados de las pericias para determinar si existió o no la participación de otra persona.

FP/ML