Incidentes durante el festejo en el Obelisco por el triunfo de la Selección: robo de celulares, piedrazos y botellazos

Una multitud se reunió en el Obelisco tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra por un contundente 2 a 1, pero lo que era una fiesta donde se cantaba "Muchachos" y “La cuarta estrella” entre el ondear de banderas terminó con corridas, robo de teléfonos celulares y enfrentamientos que incluyeron piedrazos y botellazos contra la policía.

Una verdadera multitud se reunió en el Obelisco tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra

Según Clarín, cerca de la medianoche, cuando había mucha menos gente celebrando en el lugar, comenzaron las peleas entre hinchas que fueron separados por otras personas presentes en el lugar; sin embargo, cuando policías presentes en la zona trataron de disolver a los grupos más exaltados, recibieron como respuesta a sus esfuerzos piedrazos y botellazos.

Un joven intenta arrojarle una botella a la policía y es contenido por otro hincha

Según los reportes que se dieron a conocer, por el momento no hubo ni heridos ni detenidos por estos hechos.

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El Obelisco fue el centro de una misa popular a la que asistió una multitud

La Agencia Noticias Argentinas (NA) reveló que, como parte de las medidas de prevención, fueron movilizados 800 efectivos de la Policía de la Ciudad y funcionarios de las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas motorizadas del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto a brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Además, se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco para impedir posibles actos vandálicos, y tanto todo ese perímetro como el comportamiento de los concurrentes fueron observados de forma constante y en tiempo real por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Incidentes festejos en Córdoba tras el pase a la final

Los incidentes en Córdoba y Mar del Plata

En Córdoba, según Clarín, aproximadamente 70.000 personas se reunieron en las inmediaciones del Patio Olmos para festejar la victoria de la Selección Argentina, pero, aunque había policía custodiando el lugar, a las 21 horas, como sucedió en Buenos Aires, se generaron enfrentamientos entre diferentes grupos.

Operativo Policial en Patio Olmos

Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la provincia, reconoció que “estuvimos trabajando con la Municipalidad de Córdoba para que no se vendan bebidas alcohólicas, pero cuando hay 60 o 70 mil personas nosotros tenemos que apelar al comportamiento de la gente”.

Entrevistado por El Trece, el funcionario agregó que, en el operativo, la policía secuestró más de 1500 botellas de bebidas alcohólicas y reconoció que, antes de estos disturbios, habían sido arrestadas 10 personas, advirtiendo que este número podría crecer cuando se haga el informe final.

Incidentes en el Patio Olmos

Por otra parte, en Mar del Plata los festejos también tuvieron varios momentos de tensión y terminaron con tres personas heridas.

El país entero es una fiesta tras la épica victoria de Argentina ante Inglaterra

Según TN, el episodio más grave sucedió aproximadamente a las 20 horas, cuando un semáforo se precipitó en la esquina de la avenida Luro e Hipólito Yrigoyen donde se había congregado una verdadera multitud y golpeó a un joven que debió ser llevado a un Hospital cercano. Según los testigos, varias personas se habían subido al semáforo, que terminó cediendo ante el peso.

Además, un hombre cayó desde el monumento a San Martín y también debió ser derivado al hospital y, cerca de allí, en la calle San Luis, un hincha recibió un botellazo en la cabeza.