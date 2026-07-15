El mensaje de la Corona británica para apoyar a Inglaterra tras la histórica derrota ante la Selección argentina

La Corona británica envió este miércoles un cálido mensaje de apoyo a la selección de Inglaterra tras la dolorosa caída por 2-1 ante la Selección argentina en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que dejó a los británicos fuera de la gran definición continental y desató un fuerte impacto emocional en el Reino Unido.

A través de sus canales oficiales en la red social X, la monarquía decidió pronunciarse rápidamente para llevar tranquilidad a sus futbolistas y cuerpo técnico. “Mi solidaridad con Harry y el equipo. Aunque hoy Los Tres Leones puedan estar lamiéndose las heridas, siguen siendo el orgullo de una nación”, reza el texto.

El mensaje de la corona británica

La dedicatoria de la Casa Real concluyó con un contundente “Y resurgirán de nuevo”, una frase que buscó mitigar la enorme desazón de un plantel que estuvo muy cerca de acceder al partido decisivo. La publicación oficial estuvo acompañada por una imagen de los futbolistas Harry Kane y Jude Bellingham.

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Por su parte, el seleccionado inglés también utilizó sus perfiles oficiales para expresar el dolor por la eliminación y agradecer el constante aliento de los aficionados que viajaron a Norteamérica. “Estamos completamente destrozados porque nuestro sueño termina acá”, posteó la cuenta oficial de England tras el pitazo final.

El duro descargo de Thomas Tuchel y la búsqueda del consuelo

En el plano meramente futbolístico, el partido resultó de una intensidad extrema y se definió en los minutos finales, cuando la jerarquía de los dirigidos por Lionel Scaloni terminó imponiendo condiciones en Atlanta. Los británicos abrieron el marcador, pero no lograron aguantar la ventaja ante el empuje albiceleste.

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El delantero Anthony Gordon había ilusionado a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel con un gol a los 55 minutos del encuentro. Sin embargo, la reacción del vigente campeón mundial llegó a través de una ráfaga sobre el cierre de la jornada.

Un golazo de Enzo Fernández a los 85 minutos y una definición agónica de Lautaro Martínez en el segundo minuto de adición dieron vuelta el resultado. La victoria desató el festejo de los miles de fanáticos argentinos presentes en el estadio y selló la eliminación de Inglaterra.

La Selección argentina disputará la final el próximo domingo frente a España

Ahora, el combinado inglés deberá reponerse rápidamente del golpe para disputar el partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia este sábado, en lo que marcará la despedida del equipo de Tuchel de la cita mundialista.

Mientras tanto, la Selección argentina disputará la final el próximo domingo frente a España en Nueva Jersey, donde buscará sumar la cuarta estrella a su camiseta, consolidando una era dorada bajo la capitanía de Lionel Messi.