Así fue el impresionante festejo en Bangladesh tras la clasificación de Argentina a la final

La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 volvió a generar una escena que ya se convirtió en una tradición. A más de 17.000 kilómetros del estadio donde se disputó el encuentro, miles de personas celebraron en Bangladesh la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final, con caravanas, banderas y fuegos artificiales.

Los festejos fueron registrados en numerosos videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa a calles repletas de hinchas con camisetas argentinas, bengalas, bocinazos y cánticos dedicados a Lionel Messi y a la Albiceleste.

El campus de la Universidad de Daca fue uno de los principales puntos de encuentro

Uno de los lugares donde se vivió con mayor intensidad la semifinal fue el campus de la Universidad de Daca, donde miles de personas siguieron el partido a través de una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión.

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Puntajes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, familias, estudiantes y grupos de amigos comenzaron a reunirse con banderas argentinas y camisetas celestes y blancas para acompañar al equipo de Scaloni.

El desarrollo del partido también se sintió en el ambiente. El gol de Inglaterra provocó preocupación entre los presentes, aunque el empate argentino reavivó la ilusión. Finalmente, el tanto que selló la clasificación desató una celebración que rápidamente se trasladó a las calles de la capital y de otras ciudades del país.

La pasión de Bangladesh por la Selección argentina

El fervor de Bangladesh por la Albiceleste no es un fenómeno nuevo. Durante el Mundial de Qatar 2022, las multitudinarias celebraciones tras cada victoria de Argentina sorprendieron al mundo y mostraron la fuerte conexión que existe entre el país asiático y el seleccionado nacional.

La admiración por Diego Maradona primero y por Lionel Messi después consolidó un vínculo especial que se mantiene hasta la actualidad. Desde entonces, cada presentación de la Selección convoca reuniones masivas en plazas, universidades y espacios públicos.

Los videos del festejo se volvieron virales

Tras el triunfo frente a Inglaterra, las redes sociales se llenaron de imágenes que reflejaron la magnitud de la celebración. En los videos se observaron caravanas de motos, fuegos artificiales, abrazos y cánticos que acompañaron el pase de Argentina a una nueva final mundialista.

La clasificación volvió a demostrar que el apoyo a la Albiceleste trasciende las fronteras. Aunque separados por miles de kilómetros y con culturas muy diferentes, millones de bangladesíes viven cada partido de Argentina como si se tratara de su propia selección, convirtiéndose en una de las hinchadas internacionales más llamativas del fútbol mundial.

LB