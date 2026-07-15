"La selección nos está dando un mensaje extraordinario": Daniel Guiñazú analizó en "QR!" el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La victoria de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 no solo fue analizada desde lo deportivo, sino también desde su impacto social. En el programa "QR!" de Canal E, el periodista deportivo Daniel Guiñazú reflexionó sobre el fenómeno que genera la Selección argentina y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni transmite un mensaje que va más allá de los resultados.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Guiñazú destacó la capacidad de reacción del conjunto argentino después de comenzar perdiendo el partido y sostuvo que la Albiceleste representa valores vinculados con la perseverancia y la resiliencia.

Puntajes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

“La selección nos está dando a la sociedad argentina, más allá de esta alegría, del éxito deportivo, un mensaje extraordinario”, afirmó el periodista en el programa.

Daniel Guiñazú destacó la resiliencia de la Selección argentina

Al analizar el impacto de la victoria, Guiñazú recordó otros momentos recientes en los que el equipo nacional trascendió lo deportivo, como la consagración en la Copa América 2021 y el recibimiento masivo tras el Mundial anterior.

“Esta selección ha tenido cuatro victorias extraordinarias, en una dificultad enorme, y la selección lo ha levantado y ha salido adelante”, señaló.

Para el periodista, el rendimiento del equipo dirigido por Scaloni conecta con una identidad futbolística histórica de la Argentina. “El mensaje de no entregarse ante la adversidad, el corazón y la garra de estos muchachos nos han reivindicado con la mejor esencia de lo argentino”, explicó.

Además, destacó que el entrenador mantiene una postura alejada del exitismo y que esa filosofía también forma parte del éxito del equipo.

“Hubiéramos perdido igual y teníamos que celebrar”: el valor del proceso de Scaloni

Durante la charla, Pablo Caruso planteó la importancia del discurso de Scaloni, quien suele remarcar la construcción del proceso por encima de los resultados.

Guiñazú comparó esa actitud con la lógica habitual del fútbol internacional, donde los entrenadores suelen ser cuestionados tras una eliminación importante. “Si un técnico queda eliminado, llega a su país y renuncia o lo despiden. Scaloni podría subirse al más alto de los pedestales y hablar desde el triunfalismo, pero da otro mensaje”, sostuvo.

Según el periodista, esa diferencia es una de las claves para entender el vínculo que la Selección construyó con la sociedad argentina.

La posible sanción de FIFA por las banderas de Malvinas

Otro de los temas abordados en en el programa fue la presencia de banderas con referencias a Malvinas durante la celebración argentina tras el partido.

Guiñazú explicó que podría existir una sanción económica de FIFA, ya que el organismo suele ser estricto con los mensajes políticos dentro de los eventos deportivos, aunque descartó que pueda tratarse de una penalización deportiva.

“No creo que vaya a pasar nada en el sentido de una suspensión. Podría ser una multa económica, pero no algo que afecte la campaña de la Selección”, indicó.

Al mismo tiempo, consideró que el gesto de los jugadores reflejó un sentimiento presente en parte de la sociedad argentina. “El sentimiento malvinero está muy vivo, está muy presente, y los jugadores quisieron asociarse a ese sentimiento de mucha gente en nuestro país”, afirmó.

El análisis futbolístico: por qué Argentina pudo dar vuelta el partido

En cuanto al desarrollo del encuentro ante Inglaterra, Guiñazú destacó nuevamente la reacción del equipo después del gol inicial del conjunto europeo. “Con el 1 a 0 realmente se lo veía difícil, pero Argentina reaccionó y dijo: acá están los campeones del mundo”, analizó.

Para el periodista, Inglaterra cometió el mismo error que otros rivales de Argentina durante el torneo: confiar demasiado en la defensa y retroceder demasiado.

Javier Milei celebró el triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Argentina no se rinde”

Según explicó, los entrenadores rivales “sobreestimaron su fortaleza defensiva” y no tuvieron en cuenta la capacidad ofensiva y mental del equipo argentino.

“No estimaron la capacidad de Argentina, su coraje, su orgullo, su corazón y esa mentalidad ganadora que viene desde el fondo de la historia”, concluyó Guiñazú en "QR!".

LB