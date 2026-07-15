La polémica reacción de Victoria Villarruel ante el triunfo de Argentina frente a Inglaterra: "En la sangre"

Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a usar sus redes sociales para celebrar lo ocurrido y recordar el reclamo de nuestro país por las Islas Malvinas generando polémica, algo que ya había hecho en el día de ayer, al referirse a los británicos como “piratas usurpadores” y decir que ella hablaba así porque no "era políticamente correcta ni pecho frío”.

En primer lugar, la referente libertaria subió un video donde puede verse a un grupo de soldados argentinos en la Guerra de Malvinas y como uno de ellos se para frente a las cámaras para hacer un gesto muy claro. Junto a la grabación, escribió: “¡Argentina finalista del mundo! ¡Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!”.

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Luego compartió otro video, donde puede verse a la Selección desplegando una bandera que dice “Las Malvinas son argentinas” y escribió: “No era un partido más”.

Finalmente, Villarruel compartió otra imagen de los jugadores, sosteniendo la bandera donde se lee “Las Malvinas son argentinas” y, junto al posteo, escribió: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”.

Estos posteos tuvieron una gran repercusión, aunque varios cibernautas le recriminaron a la vicepresidenta sus palabras, incluyendo uno que escribió: "Usted es Gobierno, ocúpese de reclamarlas donde corresponde".

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Ayer, pocas horas antes que se jugara el partido entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel reivindicó las Islas Malvinas en un contundente posteo que subió a su cuenta oficial de X.

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La mandataria escribió: “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más".

Y agregó: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararles el carro a los invasores. ¡Aguante, Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

HM