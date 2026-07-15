miércoles 15 de julio de 2026
SOCIEDAD
Video

El gesto de Cristina Kirchner tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra

La exmandataria tuvo una reacción que se viralizó luego de que el Seleccionado que lidera Messi se impusiera por 2 a 1 en un partido muy complicado.

25 de mayo frente al departamento de Cristina Kirchner 25052026
Acto por el 25 de mayo que se hizo frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111. | PJ
Agregar PERFIL en Google

Cristina Kirchner tuvo una rápida reacción luego que Argentina se impusiera a Inglaterra por 2 a 1 y salió al balcón de su departamento de San José 1111, barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, para festejar junto a un nutrido grupo de seguidores que la vitoreaba desde la calle, el triunfo de la Selección que esta tarde, tras superar a Inglaterra, llegó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

El video de la exmandataria se viralizó rápidamente y su gesto fue alabado por muchos cibernautas.

Según la Agencia Noticias Argentinas, sobre la fachada del edificio se realizaron proyecciones con la silueta de las Islas Malvinas y la frase “son argentinas”, relacionando la gesta deportiva con el histórico reclamo por la soberanía.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

"Quiero verte huir como un ladrón": el premonitorio video de la Selección Argentina que se volvió viral tras la clasificación

Curiosamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel ayer, antes de este partido, también habló de Malvinas y apuntó contra los “piratas” ingleses, confirmando que, al menos en este tema, la referente libertaria y los seguidores de Cristina opinan lo mismo.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió la mandataria. Y agregó: “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararles el carro a los invasores. ¡Aguante, Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

Posteo de Victoria Villarruel sobre el partido Argentina-Inglaterra

Las declaraciones de Scaloni tras el triunfo frente a Inglaterra

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reconoció: “Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar”.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni

Sobre el próximo partido con España, aclaró: “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante”. El DT además rechazó la idea que su equipo es soberbio: “Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón”.

Argentina vs. Inglaterra, en imágenes: una semifinal cargada de expectativa y un nuevo triunfo crucial

Finalmente habló de lo que representa para él y sus jugadores representar a la Argentina en la Copa del Mundo: “La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada”.

También te puede interesar
En esta Nota