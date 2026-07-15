El gesto de Cristina Kirchner tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra

Cristina Kirchner tuvo una rápida reacción luego que Argentina se impusiera a Inglaterra por 2 a 1 y salió al balcón de su departamento de San José 1111, barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, para festejar junto a un nutrido grupo de seguidores que la vitoreaba desde la calle, el triunfo de la Selección que esta tarde, tras superar a Inglaterra, llegó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

El video de la exmandataria se viralizó rápidamente y su gesto fue alabado por muchos cibernautas.

Según la Agencia Noticias Argentinas, sobre la fachada del edificio se realizaron proyecciones con la silueta de las Islas Malvinas y la frase “son argentinas”, relacionando la gesta deportiva con el histórico reclamo por la soberanía.

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Curiosamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel ayer, antes de este partido, también habló de Malvinas y apuntó contra los “piratas” ingleses, confirmando que, al menos en este tema, la referente libertaria y los seguidores de Cristina opinan lo mismo.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió la mandataria. Y agregó: “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararles el carro a los invasores. ¡Aguante, Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

Las declaraciones de Scaloni tras el triunfo frente a Inglaterra

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reconoció: “Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar”.

Lionel Scaloni

Sobre el próximo partido con España, aclaró: “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante”. El DT además rechazó la idea que su equipo es soberbio: “Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón”.

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Finalmente habló de lo que representa para él y sus jugadores representar a la Argentina en la Copa del Mundo: “La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada”.