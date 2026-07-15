Liam Gallagher felicitó a Argentina tras la victoria ante Inglaterra: “El mejor equipo ganó”

Liam Gallagher sorprendió a sus seguidores luego de la victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El exlíder de Oasis felicitó a la Albiceleste con un mensaje publicado en sus redes sociales que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos.

“Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”, escribió el músico en su cuenta de X minutos después del partido disputado en Atlanta.

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El mensaje tuvo una gran repercusión entre los fanáticos argentinos, que durante años construyeron un vínculo especial con Gallagher y con Oasis, una banda que siempre expresó su cariño por el público del país.

La previa de Liam Gallagher antes del duelo entre Argentina e Inglaterra

Antes del encuentro, el cantante había dejado en claro que atravesaba una situación particular por su afecto hacia Argentina, aunque también por sus raíces británicas. Un día antes de la semifinal, había publicado: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

La frase generó miles de respuestas de seguidores argentinos, que reaccionaron con humor ante el dilema del músico. Incluso una usuaria le había escrito que estaba preparada para “pelear” con él por el partido, aunque destacaba que Gallagher había elegido la paz. La respuesta del cantante fue breve: “Estoy asustado”.

Durante la previa, otro usuario le preguntó si confiaba en una victoria inglesa. Gallagher respondió con optimismo: “Argentina es enorme, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”. Finalmente, el resultado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta dejó sin efecto esa predicción.

El reconocimiento de Gallagher a la Selección argentina

Tras la eliminación inglesa, el cantante modificó completamente su tono y reconoció el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su publicación en inglés —“Respect to the lads, it’s nobody’s GOD given right to win the WC, congratulations to Argentina, best team won”— fue interpretada como un gesto de respeto deportivo.

Los comentarios de los argentinos mezclaron la celebración por la clasificación con el cariño hacia el artista británico. Algunos usuarios le agradecieron el gesto, mientras que otros aprovecharon para pedirle nuevos recitales en el país o incluso una canción dedicada a Lionel Messi.

“Argentina es tu segundo hogar. Nosotros siempre vamos a estar para vos”, escribió uno de sus seguidores. Otros recordaron la relación histórica entre Oasis y el público argentino, marcada por sus visitas al país y por las declaraciones de los hermanos Gallagher sobre la pasión de sus fanáticos locales.

El vínculo entre Oasis y Argentina

La reacción de Gallagher después de la semifinal se entiende dentro de una relación que lleva décadas. Oasis tuvo una conexión especial con Argentina desde sus primeros shows en el país, donde la banda encontró una de sus audiencias más fieles.

Con la Selección argentina clasificada a la final del Mundial 2026 ante España, los hinchas ahora esperan una nueva señal del cantante. Días antes del partido, un usuario le había planteado un desafío: si ganaba Argentina, Gallagher debía volver a tocar en el país; si perdía, también debía regresar.

Por ahora, el resultado deportivo dejó una certeza: Argentina avanzó a la final y Liam Gallagher terminó celebrando a la Albiceleste.

LB/MSS